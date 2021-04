Bývalý pornoherec Filip Trojovský: Stále ho živí tělo, i když jinak

Kdo by zapomněl na sladkého blonďáka, který se v reality show oddával vášnivému sexu před kamerami a praskla na něj kariéra pornoherce. Filip Trojovský se naštěstí vypracoval a nyní vlastní fitness centrum, kde působí také jako trenér.

Filipa Trojovského si nejspíš budete pamatovat z reality show Big Brother, kde se rozhodně nestyděl a se soutěžící Lenou se před kamerami oddával vášnivému sexu. Následně se přišlo také na to, že točil gay porno. Tím se vysvětlilo, proč před kamerami neměl žádné zábrany.

Od doby, kdy účinkoval v reality show, už uplynulo uvěřitelných 16 let a Filip se přece jen dostal jinam. Sice se stále živí tělem, ale naštěstí už v úplně jiném slova smyslu. Vlastní fitness centrum a je ženatý. Nutno podotknout, že stále vypadá skvěle a tělo má snad ještě hezčí než v domě Velkého bratra.

Sport na vrcholové úrovni

"Jsem osm let šťastně ženatý. S manželkou oba podnikáme. Já se věnuji sportu, a to na vrcholové úrovni, zároveň jsem trenér a majitel fitness centra v Brně. Dělám, co mě baví a díky tomu jsem vlastně šťastný. Navíc se nám podařilo v našem centru změnit životy některých lidí k lepšímu," řekl Trojovský pro Život v Česku.

Po skončení reality show se živil jako moderátor, ale jen chvíli. Nakonec se ale rozhodl pro sport. Úspěchy na sebe nenechaly dlouho čekat. Získal už mnoho ocenění. Sport je pro něj každodenním chlebem a život bez něj si neumí představit.

Rozhodně ale už přemýšlí i o rodiném životě. Potomky zatím nemá, ale rád by na tom zapracoval. Rozhodně to ale není něco, co by každý den hrotil. Každopádně by se to tomu ale také nebránil.

Manželka a rodinné zázemí

Svou krásnou manželku požádal o ruku v Paříži u Vítězného oblouku, pak přišla svatba v kostele v Olomuci a stále je z páru znát velká láska.

Nyní sice Filip nemá zrovna nejšťastnější období kvůli uzavřeným sportovištím. Jistě přichází o značné peníze, když nemůže trénovat. Alespoň tedy bude mít dost času zapracovat na potomkovi. Doufejme, že než jeho dcera či syn objeví kouzlo internetu, pseudonym Tommy Hansen, pod kterým vystupoval jako gay pornoherec, zmizel ze světa.

Na profi video Filipa Trojovského v posilovně se podívejte ve videu:

