Ostrá kritika stylisty Filipa Vaňka: My Češi jsme nikdy neměli styl

Filip Vaněk patří mezi naše přední stylisty. Jeho klienty jsou třeba Leoš Mareš nebo Simona Krainová. V módě se pohybuje takřka dvacet let. Nedávno se rozpovídal o tom, proč Češi nikdy nebudou mít styl. Za svoji otevřenou kritiku je sám často společností kritizován, ale z toho si on nic nedělá.

„Lidi se mají oblékat tak, aby jim to slušelo,“ myslí si Filip Vaněk. To podle něho Češi často podceňují a oblékají se tak, aby jim nebyla zima a bylo jim pohodlně.

„To je českej přístup. U nás to řeší větší skupina lidí než v Itálii a ve Španělsku. Oni to mají zakořeněné od prarodičů a rodičů. A tady se pořád ta skupina obléká proto, aby jim nebyla zima,“ kritizuje Vaněk Čechy v pořadu Face to face.

Prozradil také, kdo má podle něho největší styl. „Jsou to ty národy, co žijí u moře. Určitě na to má vliv to okolí, ve kterém člověk vyrůstá. Tady je to pořád buranov a 90. léta,“ říká Vaněk, podle něhož vkus lidí ovlivňuje i filmový průmysl. Ten ale u nás pokulhává.

Češi se podle Vaňka oblékat neumí

„U nás se točí většina všeho, aby se to zalíbilo co největší skupině. Na lidi působí to, co vidí. Nikdy to tady nebude. Ani v Německu,“ pokračuje.

„Já nechci být v teplákách a ušmudlanej, i když si jdu koupit kafe. Hezky se na to obleču,“ vysvětluje svůj přístup. Vkus Čechů už prý léta nejde kupředu.

„Ono se to tolik úplně nezměnilo. Já si nemyslím, že my Češi jsme někdy výrazný vkus a styl měli. My to nemáme zakořeněné geneticky,“ prozrazuje svůj názor a dodává, že by zdejším lidem pomohlo „začít žít a užívat si ten život. Oni si chtěj žít doma pro sebe v bytech a staveních komunitně v těch rodinách,“ charakterizuje češství.

Jeho klienty jsou Mareš i Krainová

Člověk by měl najít svůj styl a ne hltat trendy. Ty už vlastně takřka vymizely. „Trendy nejsou už dávno. Trendem je mít styl. Není už to tak, jak to bylo. Dneska jsou obrovské agentury, kteří sledují ulici a dělají analýzy, co lidi nosí. Móda se změnila. Zrychlila se produkce. Za všechno můžou korporace, které tlačí na zisk,“ vysvětluje.

„Koronakrize bude mít za následek zpomalení. Ne úplné. Rozhodně nepoklesl prodej luxusního zboží. Ono se to neprodává méně. V zahraničí stále nekupují a stále nakupují hodně,“ konstatuje. Hodně jistě nakupují i jeho klienti.

„Nejsou to celebrity. Ty na mě většinou nemaj. Je jich velmi málo. Jsou to lidi, co jsou úspěšný ve svém byznysu,“ objasňuje přední český stylista.