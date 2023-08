Filipi popisuje soužití s Bílou: Nefláká se, když se do toho pustí, nezná bratra

4

Radek Filipi a Lucie Bílá

Zdroj: Profimedia

Sdílej článek:

Už to bude téměř osm let od doby, co sympaťák, sportovec a svalovec Radek Filipi a zpěvačka Lucka Bílá tvoří pár. První kontakt se zrodil v říjnu 2015 na obnovené premiéře muzikálu Carmen a od té doby je tahle dvojka považována za nejstabilnější a nejzamilovanější dvojici, a to nejen v showbyznysu.

„Je to tak, vůbec nic se nemění a já jsem si jist, že ani v budoucnu měnit nebude. Máme skvělý vztah nejen jako partneři, ale skvěle si vyhovujeme i nejrůznějších pracovních povinnostech, takže jedním slovem, je to paráda,“ se šťastným úsměvem potvrdil pro Kafe.cz Radek, kterého jsme zastihli již dříve v divadle jeho partnerky, kde v rámci tiskovky k premiéře muzikálu Maminy plnil svou roli ochránce a road managera. Jak je vidět, osmička je skutečně šťastné číslo, ale jak jste řekl, jste si jist, že i ta následující budou ve vašem vztahu podobná. Trávíte spolu hodně času, sdílíte „společnou domácnost“. Pochytili jste jeden od druhého něco z jeho umu či zvyků? Lucku jako skvělou pěnici známe, ale jaká je pod vaším vedením sportovkyně? „Lucinka se nezdá, ona je nezmar a doma si dává pořádně do těla. Žádné flákání, když se pustí do cvičení, nezná bratra. Občas dokonce i mě vyhecuje. Jen tak, když si dám pauzičku prostě utrousí – hele konec odpočinku, měl bys taky cvičit – a je vymalováno. Přece jí v tom nenechám samotnou. Ona je skutečně v tomhle směru na sebe i na mě přísná a vše bere zodpovědně. Je to pro ni i nás oba plus pro kondici a dobré pocity a pohodu a o tom ta cvičení jsou především,“ vysvětlil Filipi. Takže cvičíte sám i společně a partnerka řadu fíglů a grifů v tomhle směru od vás odkoukala. A jak je tomu naopak. Co vy a zpěv, objevil jste díky ní, že také máte v sobě ututlaného a netušeného pěvce? „Tak to ani náhodou. Tohle je svět Lucinky a já si mohu jen tak občas sám pro sebe nějakou melodii pobrblávat, ovšem nikdy na veřejnosti. Zůstávám nohama na zemi a opravdu takové pěvecké ambice nemám, cédéčko nechystám a ani duet s mojí partnerkou nehrozí. Možná někdy vymyslíme na instagram něco společného, ale nebude to vážné, spíš jako fór. Sebekriticky mohu sdělit, že bych možná případně zapěl, kdyby nechtěli diváci opustit po koncertu divadlo nebo sál a hned by bylo po mých prvních tónech prázdno. Takže fakt můj přerod ve slavíka nehrozí,“ dodal s tradičně pohodovým úsměvem Radek Filipi. Nesmí vám uniknout 4 Radek Filipi se veřejných vyznání nebojí: Lucie je zlatá, vím, kde je moje místo Radek Filipi se před pár měsíci pustil do přípravy na další mistrovství Evropy v bench-pressu. Závody musel ze zdravotních důvodů odložit,… Nesmí vám uniknout 11 11 Radek Filipi: Muž, který dělá Lucii Bílou šťastnou. Naučil ji to, co neuměla Současný partner Lucie Bílé Radek Filipi je doslova a do písmene mužem v pozadí, i když svou svalnatou postavou poutá pozornost, kamkoliv přijde.