Karel Gott nespal a špatně mluvil: Dokument odhaluje, v jak hrozivém stavu byl

Dokument Karel potěšil všechny příznivce Karla Gotta. Film Olgy Malířové Špátové mapuje život Karla Gotta a známý zpěvák na díle pracoval do posledních sil. Velikou oporou mu byla jeho manželka Ivana, která po smrti manžela zvládla dokončit všechny projekty, které sám Mistr už bohužel nestihl. Fanoušci tak na zpěváka mohou vzpomínat nejen ve snímku, ale také v rozsáhlé autobiografii.

Ivana Gottová po smrti svého manžela Karla Gotta měla hned několik nelehkých úkolů. Vdova musela dokončit dílo svého manžela, což pro ni po bolestivé ztrátě nebylo vůbec jednoduché. Zlatý slavík do poslední chvilky intenzivně pracoval na natáčení filmu Karel a současně se věnoval psaní své autobiografie.

"Poté, co jsem musela najít sílu na organizaci pohřbu a pietního rozloučení, jsem neměla několik měsíců energii se ke knize vrátit. První dny a týdny jsem se potřebovala věnovat především dětem, kterým odešel tatínek a na které jsem kvůli intenzivní péči o manžela před jeho odchodem neměla moc času. Pak jsem se ale vrátila k práci. Schvalovala jsem dokumentární film Karel a mnohokrát viděla původní sedmihodinovou, ještě nesestříhanou verzi. Byl to pro mě vlastně určitý druh terapie, obklopila jsem se na rok a půl Karlem zcela – denně jsem slyšela jeho hlas, viděla všude kolem jeho fotografie, archiválie, jeho texty," svěřila se Gottová v rozhovoru pro karelgott.com. Dvojnásobná maminka dodala, že Gott mnohdy šel až za hranice svých sil.

"Pracoval na knize až do posledních chvil, a to i v době, kdy mu nebylo nejlíp. Měl vysoké teploty a špatně se mu dýchalo. Jeho celoživotní profesionalita, svědomitost a láska k fanouškům mu ale nedovolily odejít od nedokončené práce. Ještě pár týdnů před odchodem, i když už měl všechny kapitoly dokončené, ho občas napadaly nějaké zajímavosti, a tak v knize vzniklo ještě několik boxů navíc. Stihl si i vybrat velkou část fotografií a nadiktovat mi k nim mnohdy vtipné popisky. Poté již mohl s klidným svědomím odejít, protože mi důvěřoval, že zbytek snímků už vyberu za něj a knihu dokončím přesně podle jeho představ," vysvětlila vdova. Film Karel i kniha Má cesta za štěstím nakonec u lidí sklidily obrovské úspěchy. V obou jsou ale detaily odchodu Karla Gotta, ze kterých až mrazí.

Je nesnesitelné horko a chybí mi vzduch

"Toužím se naložit do vany plné vody a celou ji vypít. Doslova se upít k smrti. Nikdy by mě nenapadlo, že budu na sklonku života pociťovat tak neuhasitelnou žízeň. Nikomu bych to nepřál," napsal těžce nemocný Karel Gott na poslední stránku své autobiografické knihy několik dní před svou smrtí.

Zpěvák nezapomněl poděkovat své obětavé manželce Ivaně, která mu stála po boku až do samého konce. "V noci mě neustále probouzí vyschlé hrdlo, šmátrám po lampičce na nočním stolku u postele, ale Ivanka je hbitější, vyskočí, lampičku rozsvítí. Za ty roky ví přesně, co potřebuji. Běží po schodech dolů do kuchyně a nese mi z lednice další dvě sklenice chlazené minerálky. Na chvíli mě to osvěží. Je nesnesitelné horko a neustále mi chybí vzduch. U postele mám vějíř. Má láska nespí a ovívá mě," přiblížil Gott okamžiky, kdy ho rakovina srazila na kolena.

Ve snímku Karel fanoušci Karla Gotta zase mohli například vidět moment, kdy mu lékaři sdělili, že nemoc postoupila do fáze, když už mu nezbývá než se smířit s odchodem. Přesto si ale fanoušci zesnulého hudebníka na něj pomocí těchto záběrů, ač velmi smutných, rádi zavzpomínají.

Karel Gott hýřil optimismem i v době, kdy bojoval se smrtelnou nemocí