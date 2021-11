Lockdown v ČR podle Flegra bude: Biolog nevěří, že pandemie začne ustupovat

Zdroj: Profimedia

V posledních dnech Česká republika zaznamenává obrovské počty nově nakažených koronavirem a vláda proto zavedla nová opatření. Jejich účinnost se může projevit v několika málo následujících dnech. Jak ale míní evoluční biolog a parazitolog Jaroslav Flegr, Česko se lockdownu nakonec stejně nevyhne.

Koronavirus se v předposledním měsíci letošního roku opět začal ukazovat v plné síle. Velké počty nakažených vykazuje mnoho zemí z celého světa a Českou republiky nevyjímaje. V sousedním Rakousku se tamní vláda před pár dny rozhodla vyhlásit takzvaný lockdown pro neočkované, který lidem bez vakcinace omezil volný pohyb. Následně se ale přesunula k mnohem radikálnějšímu kroku a lockdown nekompromisně vyhlásila pro všechny. O několik dní později stejné opatření začalo platit i na Slovensku. Mnozí se proto ptají, zda uzávěra nečeká i Česko. A evoluční biolog Jaroslav Flegr přichází s odpovědí.

Do lockdownu stejně vlítneme

Předpovědím a katastrofickým scénářům Jaroslava Flegra se v dnešní době spousta lidí spíše vysmívá, neboť se takřka nikdy nevyplnily a mnozí je považovali za zbytečné zastrašování veřejnosti. Jeho nejnovější poznatky by ovšem zas tak od věci být nemusely. Přestože na nynějších údajích dokáže najít i pozitivní aspekty, nemyslí si, že by se Česko lockdownu vyhnulo.

„Doteď víc jak měsíc počet narůstal poměrně rychle a exponenciálně. Teď se exponent v rovnici malinko snížil. Je to první indicie, že by se mohlo dít něco příznivého,” uvedl biolog ve vysílání CNN Prima News. To podle něj ovšem neznamená, že by se měla situace v Česku v nejbližší době nějak zásadně zlepšovat. „Ustupovat to nezačne. Do lockdownu bohužel vlítneme, to se nestihne zalomit,” dodal ještě.

Nepomohou ani nová opatření

Nastupující vláda Petra Fialy představila nejrůznější změny v opatření proti šíření koronaviru, které mimo jiné hovoří například o uznávání protilátek, avšak ani ty podle epidemiologa Jiřího Berana z Centra očkování a cestovní medicíny pandemii nezkrotí. Jak totiž uvedl, nová nařízení nemohou zaručit, že se lidé, kterým se dosud koronavirus vyhýbal, nemocí nakonec opravdu nenakazí. Na druhou stranu věří, že by změnu k lepšímu mohla zapříčinit decentralizace boje s pandemií v Česku.