Přemek Forejt ví, jak zaujmout: Pochlubil se fotkou s novým členem rodiny

Zdroj: Profimedia

Šéfkuchař Přemek Forejt se se svou partnerkou Evou Burešovou již zanedlouho dočkají svého prvního společného potomka. Ještě než ale miminko přijde na svět, pořídili si partneři společně krásnou fenku, které dali jméno Nairobi. A jak se zdá, zamilovaná dvojice se rozkošného pejska nemůže nabažit.

Partneři Eva Burešová a Přemek Forejt mají před narozením svého prvního společného potomka plné ruce práce. Před nedávnem si totiž pořídili rodinný dům za Prahou, který momentálně opravují a chystají jej, aby se do něj mohli co nejdříve nastěhovat. „Kdy budeme bydlet na sto procent, je zatím ve hvězdách, ale to nejdůležitější máme za sebou,” nechala se herečka slyšet v rozhovoru pro Prima Living.

Spousta možností

Velký domeček bude jistě pro početnou rodinu mnohem vyhovující. Navíc jim koupě domu umožnila i pořízení psa, po kterém Eva Burešová dlouho toužila, avšak do bytu si zvířecího mazlíčka pořizovat nechtěla. Teď už se ale s celou svou rodinou radují z fenky Nairobi, která jim už několik týdnů dělá společnost.

Eva Burešová měla pejska už jako malá. V dětství jí doprovázela fenka Jessica. „Mix vlčáka a jezevčíka. Maminku měla dokonce cirkusačku a bylo to na ní vidět, byla moc šikovná. Umřela, když mi bylo patnáct a od té doby jsme psa neměli,” uvedla pro web Ženy.iprima.cz herečka, které nyní její situace umožnila pořízení dalšího mazlíčka.

Děti a štěňata táhnou nejvíc

Oba partneři se rozkošnou Nairobi často chlubí na sociálních sítích. Posledním snímkem pak šéfkuchař dostal své příznivce do kolen. „Prý fotky s dětmi a štěňaty táhnou. Takže první splněno,” napsal Přemek Forejt k fotografii s pejskem a k textu přidal ještě vysmátého smajlíka. A rozhodně se nepletl. Pod snímkem se okamžitě začaly objevovat spousty srdíček a komentářů, v nichž se mnozí nad roztomilostí Nairobi mohli rozplynout.