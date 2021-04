Přemek Forejt s Evou Burešovou už svoji lásku netají, líbají se i na veřejnosti

Když se veřejnost dozvěděla o vztahu Evy Burešové a Přemka Forejta, byli spolu teprve tři měsíce. Z odtajnění logicky nadšení nebyli. Nyní jsou spolu už půl roku a stále jsou šťastní jako na začátku. Důkazem toho je, že lásku už neskrývají a klidně se na veřejnosti líbají.

Porotce z MasterChefa a hvězda ze Slunečné. Kdo by to byl řekl, že se dají dohromady zrovna tihle dva? Burešová je herečka a Forejt šéfkuchař restaurace Entrée. Společného na první dobrou nemají vůbec nic, přesto jsou spolu šťastní.

Fanoušci o jejich vztahu už nějaký ten pátek ví, i když se snažili ho tajit. Když byli nachytáni před domem herečky, byli spolu jen tři měsíce. Teď už je to o něco déle a pořád jim to klape.

Důkazem toho je video, které zpěvačka umístila do stories na svůj instagramový profil. Tam svého milého dokonce líbá na tvář. Je vidět, že jsou na procházce v parku, a tak je jasné, že je viděli i ostatní lidé. Jim to ale nevadí.

Burešová je zamilovaná až po uši

„Nebránila jsem se zveřejnění, jen jsme oba chtěli čas, až to budeme chtít zveřejnit sami. Načapali nás, když jsme spolu byli jen tři měsíce. Jsme spolu půl roku a jsme oba moc šťastní,“ prozradila Burešová pro super.cz.

Už zdaleka nejsou tak naštvaní jako v době, kdy byli odhaleni. „Jen bych rád objasnil jednu věc, ne, nejsem ženatý a ani jsem nikdy nebyl,“ napsal na svůj Instagram Forejt a vyvrátil tak domněnky okolí. „To, co je mezi mnou a Evičkou, je mi posvátné a budu moc rád, když nás necháte být a budete to respektovat. Děkuji a hodně štěstí všem,“ dodal krátce poté, co se s Burešovou dal dohromady.

Obdobně vytočená byla i herečka. „Chci mluvit jen o své práci a o věcech, do kterých si myslím, že někomu může něco být. Pokaždé, když jsem mluvila o něčem ze svého soukromí, vše se překroutilo. Naprosto vše. A já už to nechci,“ hroutila se na sociální síti.

Byla zklamaná, teď je nejšťastnější na světě

„Necítím to jako fér. Nutíte mě k veřejnému vyjadřování o něčem, o čem mluvit nechci a sama jsem vám to několikrát řekla. Jsem znechucená a zklamaná,“ popsala svoje pocity.

„Chtěla jsem jen trochu soukromí. Chtěla jsem jen věci, které jsou intimní, prožívat sama,“ doplnila Burešová. Teď už ale její slova zřejmě neplatí. Veškerý hněv z ní totiž vyprchal. Zamilovanost zkrátka dělá divy.

Eva Burešová a Přemek ForejtZdroj: Instagram

Burešová má nádherný hlas

Zdroj: Youtube