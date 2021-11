Forejt vzal Burešovou do svého pořadu, před kamerou tokali jako hrdličky

Zdroj: TV Nova

Už dnes skončí velkým finále kulinární show Souboj na talíři a konečně se dozvíme, kdo ze tří skvělých kuchařů se nakonec stane králem gurmánského léta. Předlouhé natáčení však bylo náročné nejen pro Radka Kašpárka, Jana Punčocháře, a Přemka Forejta, ale i pro jejich drahé polovičky.

Za letošní léto a podzim se totiž točilo celkem třináct epizod, přičemž natáčení jedné trvalo tři dny. To je pořádná porce dní, kdy nebyli všichni tři doma, takže měli velice málo času na své děti i manželky/partnerky.

Koho si tedy šéfkuchaři pozvali ke slavnostní tabuli, aby svým blízkým alespoň částečně vynahradili dlouhé odloučení? Jan Punčochář si pozval ke stolu manželku Veroniku a děti Rozu a Matěje. Radek Kašpárek usedne po boku manželky Andrey, která mu nedávno porodila syna Sebastiána, jenž se na natáčení také objevil. Kromě nich si ještě pozval i starší dceru Sáru a nevlastní dceru Natálii. A Přemka Forejta přijela podpořit Eva Burešová se synem.

Všechny partnerky se shodují, že to bylo náročné i pro ně a že se těšily až vše skončí, své partnery ale maximálně podporují. „Natáčení měli opravdu hodně, bylo to náročné, ale já jsem naštěstí z branže, takže vím co to obnáší a do čeho jsme šla, jen mi ho občas bylo opravdu líto, protože byl velmi unavený,“ popisuje herečka Eva Burešová a dodává, že se jako pouhý host na natáčení cítila zvláštně a bylo to pro ní vlastně nové: „Byla jsem se podívat v Praze, ale jak to není můj plac, nějaká moje domovská štace, tak se stydím, mám pocit, že vlastně vůbec nedělám práci, takže jsme nešla ani dovnitř, jen jsem pozdravila, vzala syna a jeli jsme domů. Vlastně i z dneška jsem nervózní, mám pocit, jako kdybych v životě nestála před kamerou, takže já jsme tady dnes čistě jako partnerka a opravdu je to pro mě, jako kdybych byla poprvé na natáčení,“ dodává s úsměvem podpora Přemka Forejta.

Veronika Punčochářová se hlavně těšila, že manžel bude více času trávit doma: „Bylo to náročné, hodně náročné, nejen pro nás, co jsme zůstaly doma, ale i pro kluky. Když přijížděli domů, byli úplně vyždímaní, ale na druhou stranu to vypadá, že by Souboj na talíři mohl být úspěšný.“

Sama na někdy až čtyři děti byla i Andrea Kašpárková: „Samozřejmě se těším, že to skončí, být občas sama doma se 4 dětmi je opravdu zážitek, ale holky byly skvělé. Na manžela se ale pochopitelně těším.“

Všechny dámy se ale shodly, že jsou na ně pyšné a na společnou večeři o třech chodech se opravdu těšily. Každý z kuchařů si vylosoval jeden z chodů. Všechny byly skvělé, ale největší úspěch u ratolestí měl tak trochu podle očekávání dezert „otrávené jablko“ Přemka Forejta. Kdo nakonec Souboj na talíři vyhraje už v úterý ve 21:30 na TV Nova hned po MasterChef Česko.

A to, že bylo celé natáčení vskutku náročné potvrzuje i producent Pavel Čechák: „Náročných věcí byla hned celá řada. Například když jsme točili na Ztracence, což je trampská osada, která je přístupná jen pěšky 500 metrů do stráně v lese, nebo naopak po vodě, tak když jsme odtamtud o půlnoci po natáčení odcházeli, tak část štábu, která tahala rekvizity, je odvážela po vodě a zbytek musel šlapat půl kilometru do kopce, a to včetně porotců. A každý musel něco nést,“ popisuje Čechák.

A Šéfkuchaři ke konci pořadu Souboj na talíři? Těší se, že bude další!