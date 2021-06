Forejt opustil Burešovou: Jeho návrat do Olomouce není ani pro jednoho snadný

Zdroj: Instagram

Začali spolu chodit sice už před zimou, ale svůj vztah poměrně dlouho před veřejností tajili. Eva chtěla být po předchozích zkušenostech opatrnější a Přemek to toleroval. Nakonec to byla ale právě ona, kdo na konci ledna vyvěsil na sociální sítě jejich společnou fotku. To Přemek se pochlapil až na Velikonoce. No a od té doby jsou v hledáčku fotografů.