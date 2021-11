Přemek Forejt vydal svou druhou píseň: Reakce Evy Burešové dojímá fanoušky

Zdroj: Profimedia

Šéfkuchař a porotce show MasterChef Česko Přemek Forejt je dle všeho mužem mnoha talentů. Nejenže se umí perfektně otáčet v kuchyni, čas od času si od vaření odběhne i k mikrofonu. Nyní ve spolupráci s kapelou Nebe vydal svou druhou skladbu s názvem Please a reakce fanoušků na sebe nenechaly dlouho čekat. Nechyběla pak mezi nimi ani chvála od jeho partnerky Evy Burešové.

Zatímco herečka a zpěvačka Eva Burešová se v nahrávacím studiu cítí jako ryba ve vodě, její partner, šéfkuchař Přemek Forejt, je ve svém živlu hlavně v kuchyni. Hudba je mu ale rovněž nesmírně blízká, a to dokonce do takové míry, že vydává již svou druhou píseň. Nese názvem Please a přímo pro něj ji napsali členové kapely Nebe.

Právě s touto skupinou již šéfkuchař jednou v minulosti spolupracoval. Tehdy společně vytvořili píseň Stella, kterou Forejt nazpíval pro svou dceru. Zatímco píseň Stella byla napsaná v českém jazyce, Please, jak již název napovídá, je v jazyce anglickém. „S kluky jsme si sedli, a jelikož mě zpívání baví a přijde mi to jako skvělé odreagování a koníček k mé práci, rozhodl jsem se v něm pokračovat,“ nechal se pro iDNES slyšet sám kuchař.

Tentokrát trochu jinak

Nová píseň Přemka Forejta pojednává o člověku, který se rád vrací domů, protože tam má všechno, čím se chce ve svém životě obklopovat. „Vždycky, když píšu pro někoho jiného než pro svou kapelu, snažím se maximálně vcítit do osoby daného interpreta, ale v případě Přemka to bylo velmi jednoduché, protože mi přijde, že jsme si v lecčem podobní. Oba se živíme tím, co milujeme, oba jsme našli své životní lásky a oba máme krátce po třicítce tak nějak všechno hezky srovnané,” řekl frontman kapely Nebe a zároveň autor textu Petr Harezin. A jak se podle prvních reakcí zdá, lidé si novou skladbu zkrátka zamilovali. A ódy na ni pěla pochopitelně i partnerka Forejta, Eva Burešová.

Eva Burešová Forejtovi fandí

Herečka a zpěvačka Eva Burešová by dle všeho ani nemohla být šťastnější a je pyšná na muže, kterého má po svém boku. Na sociální síti příspěvek o nové písni svého partnera zahrnula srdíčky a na svém profilu ve stories pak skladbu vychválila do nebes. „Je to venku! A je to boží!” napsala a vyjádřila tak svému partnerovi velkou podporu.

„To se povedlo!” chválí šéfkuchaře jeho fanoušci na Instagramu. „Wow, nádhera, děkujeme,” přidává se další obdivovatelka Přemka Forejta. A obdobných reakcí přibývá. Kdoví, třeba jednou porotce kuchařské show MasterChef Česko vydá celé album!

Přemek Forejt vydal píseň Please:

Zdroj: Youtube