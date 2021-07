Zpověď Františka ze Svatby: O lásce k Natálii, dluzích, nové ženě i práci!

Podnikatel a fotograf František Gebr se minulý rok zúčastnil netradiční reality show Svatba na první pohled. Ačkoliv ideální manželku nenašel, na celý projekt s odstupem pohlíží velice pozitivně a tvrdí, že jeden čas věřil, že jim vztah s Natálií Mykytenko vyjde. Co dnes sympatický účastník nezvyklého experimentu dělá, čím se živí? A má skutečně dluhy, jak se jeden čas spekulovalo? Vše se dozvíte v našem otevřeném rozhovoru!

František Gebr od týmu odborníků dostal v pořadu Svatba na první pohled pro diváky nepříliš sympatickou blondýnku Natálii Mykytenko. Celý pořad se nevěsta chovala velice odměřeně a nikoho nepřekvapilo, že zrovna jejich vztah po natáčení nepokračoval.

František ale přesto nepovažuje svou účast v reality show za negativní zkušenost. "Já jsem tam vlastně moc negativních věcí nezažil a člověk má s časem tendenci zapomínat ošklivé zážitky, takže já si z toho beru jen to pozitivní. Je to pro mě strašně bláznivá věc, nikdy v životě by mě nenapadlo, že se objevím v takový show. Vztah z toho sice nemám, ženu mi nenašli, ale podíval jsem se na krásný výlet a zkusil jsem si, zda jsem schopný pracovat na vztahu. Dnes to vidím tak, že díky tomu všemu můžu třeba pomáhat dětem v Klokánku, což mě velice naplňuje," prozradil Gebr naší redaktorce.

Na dotaz, jaké bylo první setkání s Natálií prý odpovídal už mnohokrát, s odstupem ale vzpomínky dostávají trochu jiný rozměr. "Jak odpovědět na něco, co už se stalo před půl rokem, nebo před rokem. Když jsem přicházel k tomu oltáři, byl jsem hrozně nervózní, až když jsem tam stál se mě zmohl takový klid, že si to hlavně užijeme. Najednou vstoupila krásná ženská, která měla nádherné oči, krásné blond vlasy a slušely jí šaty, říkal jsem si wau. Pak samozřejmě přišla ta scéna, kde na mě hodila pohledem a pak se na mě už ani nepodívala. Lidi to hodně řešili, ale já se musím Natálky zastat, že byla opravdu na omdlení, dokonce jsem jí nabízel rámě, aby se tehdy neskácela k zemi," zastal se František své televizní manželky.

Natálie Mykytenko tvrdila, že vše bylo nahrané, Gebr ale celou situaci vnímá úplně jinak!

"S Frantou jsme hned věděli, že mezi námi žádná chemie není a že jsme pouze přátelé, akorát jsme chtěli diváky nechat v napětí. Trošku jsme to nahráli. Vůbec jsem si na něj nemohla zvyknout, připustit si ho k tělu. První dojem nebyl dobrý, nebyl vlastně žádný. Franta nebyl můj typ. Chtěla jsem mu ale dát šanci. Věřila jsem, že se napojíme. Ale bylo to horší a horší. Luxus, tolik kamer, do toho teplo a tak," řekla nedávno Natálie Mykytenko v instagramové talkshow (Ne)koušu Gabriely Wolfové.

František Gebr ale naopak tvrdí, že byly chvíle, kdy to s Natálií vypadalo nadějně. "Zkusili jsme to, snažili jsme se. Byl jsem trochu zklamaný, že to nedopadlo, protože jsem ke konci věřil, že to jde správným směrem. Takže spíš ten pocit, že do něčeho vložíš energii, která se ti nevrátí, to mě trochu štvalo. Lásku si ale nemůžeš vynutit. Měli jsme těžký ty začátky, pak se to začalo hodně zvedat, jak jsme byli na tý Milešovce. Tam jsem měl jiskřičky v očích a začínal jsem něco cítit," svěřil se Šípu.

"Jedna věc je, když funguješ pod dozorem štábu, druhá je pak v soukromí. Zjistili jsme, že mámě každý jiné hodnoty. Popravdě s Natálií nejsme od té doby vůbec v kontaktu. Občas se potkám s Reném ze Svateb, sem tam si napíšeme," přiznal nám Gebr.

Žádná žena po mém boku není, ani se neklube, letos chci dát energii sobě, říká František Gebr

"Aktuálně není žádná žena po mém boku, ani se žádná neklube. Už jsem podobné životní období párkrát měl a říkám si, že letos tu energii chci dát sobě. To ale neznamená, že se třeba nechci s nikým potkávat, nebo poznávat. Je zbytečné říkat, že rok teď nikoho neuvidím, ale nechávám tomu volný průběh. Chtěl jsem mít sice rodinu v pětadvacet, což jsem nestihl. Ale už jsem si prožil i tu myšlenku, že se možná svých dětí nedočkám. Mám přání mít rodinu a ženu, ideálně tři děti, ale i když to nevyjde, můžu vytvořit šťastnou rodinu. Dětí bez domova je dost a já rád nějakýmu z nich třeba poskytnu domov," plánuje František.

"Já jsem takový renesanční člověk, ale zároveň i Ferda mravenec, práce všeho druhu. Jedenáct let jsem dělal fotoprodukci, což mě bavilo asi nejvíc, dvacet let mě baví fotit. Teď jezdím třeba dělat s mým kamarádem Filipem dělat interiéry. Míchá se mi manuální práce a komunikace s lidma, ale dělám rád obojí. Měl jsem touhy namluvit audioknihy, ale ještě jsem to nezačal dělat zatím," prozradil Gebr, čím se v současné době živí.

Před nástupem pandemie koronaviru si otevřel František Kavárnu, ta ale pod nátlakem vládních opatření po pár měsících zkrachovala. "Ta kavárna, tu už nehledejte, protože není. Měli jsme ji s kamarády na Letný a otevřeli jsme ji na podzim 2019. Na jaře 2020 pak přišla korona, zavřeli jsme a vyhodnotili jsme, že nevíme co bude dál a proto jsme raději zavřeli. Myslím, že nejsme jediní, koho tohle období poznamenalo. Mrzí mě to, protože mě ten vztah s těma lidma baví, ale beru to jako další životní zkušenost," odpověděl nám Gebr na otázku ohledně podnikání v gastronomii.

"Dluhy nemám, byly ale investice, které se nám nevrátily."

S nevydařeným podnikáním kolem kavárny se začalo šuškat o tom, že má František Gebr dluhy. To nám ale sympatický účastník reality show vysvětlil. "Byla tam nějaká investice, která se nevrátila tak úplně, ale to beru jako riziko podnikání. Žádné dluhy nemám a nikde nic nedlužím," zdůraznil František.

A co Gebra v příštích měsících čeká? "Nejvíc se těším na chalupu, kde jsem nebyl několik měsíců. Kromě toho pracuji na různých projektech. Chci hodně fotit, cestovat, dělat radost lidem kolem sebe a i nadále vymýšlet, jak pomáhat dětem," plánuje.

"Svatby byly tři měsíce mého života. Ale František Gebr existoval před a bude existovat i po natáčení. Fotit se se mnou zatím nikdo nechtěl, ale vnímám, že mě lidé poznávají na ulici. Vlastně kecám, mám vtipný zážitek, kdy za mnou přišel porotce Masterchefa Radek Kašpárek, kterému jsem během focení připravoval kafe a vyžádal si se mnou selfie. Tvdil, že se s manželkou koukal na svatby a chtěl společnou fotku, čímž mi úplně vyrazil dech. Říkal jsem si, že bych měl fotku chtít spíš já, takže tohle mě fakt pobavilo," uzavřel František povídání vtipnou historkou.

František Gebr v televizní show spřízněnou duši nenašel.