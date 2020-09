Hudební boss Janeček slavil narozeniny, na luxusní party dorazily samé hvězdy

Ochrana a ostraha - Vrátní 10 476 Kč

kontakt tel. nebo @ pondělí až pátek 8:00 - 14:00 Do naší společnosti přijmeme pracovníky/ce na pozici Vrátný/á - Strážný/á. Pracovní místo je vyhrazeno pro OZP. Požadujeme: Výpis z rejstříku trestů Spolehlivost, komunikativnost, chuť do práce Nabízíme: HPP nebo zkrácený pracovní úvazek 30 h/týden Stálé zaměstnání na dobu neurčitou Pravidelný měsíční příjem Fyzicky nenáročnou práci Náplň práce: 12 hodinové směny - denní/ noční Pochůzková činnost Evidence návštěv, evidence vjezdu a výjezdu vozidel do areálu Kontrola objektu atd.