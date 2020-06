František Janeček po rozchodu chřadne, chybí mu dcera!

"Opravdu jim to nemám za zlé. To, že je Tereza zaslepená, a jak si dovedete představit, propadla kouzlu miliardáře, i když všichni víme, jak je to v reálu. Je její věc, proti tomu nic nenamítám. Když mi ale začne vodit dítě k němu a on mu dělá kvazi tatínka, to mě pořádně naštvalo! Soukup má dům ve Strančicích, kde má i koně, tak to ubohé dítě lákají na ně. Do toho míchá svoje děti a představuje Terezu s Emilkou rodině. Přijde vám to normální u vztahu, který trvá několik týdnů? Mně jde opravdu jen o to, abych ochránil svoje dítě. Žádný takový člověk mu nebude dělat náhradního tatínka," rozčílil se nedávno František Janeček v rozhovoru pro Extra.cz!

Se svou dcerou navíc poslední týdny tráví pouze omezený čas, jelikož vztahy mezi ním a Mátlovou jsou aktuálně na bodu mrazu!

Není divu, že je Janeček jako tělo bez duše! Pro pětasedmdesátiletého producenta je to skutečně náročné období a bude nejspíš chvilku trvat, než nově vzniklou situaci příjme…