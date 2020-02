František Nedvěd: Nemoc ho nezastaví, koncertuje dál! Usmířil se ale s bratrem!

Jak to bylo se smrtí Petra Muka? Ze slov blízkého kamaráda mrazí...

Kdyby ještě žil, právě by slavil narozeniny. Jenže nežije… Letos je to devět let, co tento svět opustila jedna z hvězd naší hudební scény. Petr Muk (†45) odešel ve chvíli, kdy měl všechno – rodinu,…