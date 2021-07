František Nedvěd a jeho věčné války s bratrem: Mír přišel až krátce před smrtí

Bratři František a Jan Nedvědovi na sebe dlouhou dobu nedali dopustit. Společně vystupovali i psali písně, v jejich životech ale několikrát přišel moment, kdy se pohádali tak, že se už nikdy nechtěli vidět. Mnohočetné usmiřování vedlo k dalším rozporům, až bratři nakonec našli definitivní smír. Dokonce plánovali společné vystoupení v O2 areně. K tomu už ale bohužel nikdy nedojde…

Byli dokonalou dvojkou a dodnes mají tisíce fanoušků. Bratři František a Jan Nedvědovi spolu dokonce v 90. letech vyprodali Strahov. Postupem času se mezi nimi ale začaly objevovat všemožné rozepře, v důsledku kterých jeden s druhým několik dlouhých let nemluvil. Důvody hádek byly přitom různé. Jednou šlo o rozdílné pohledy na život, jindy zase o peníze. Po dlouhých letech vzájemného kočkování ale bratři našli konečně usmíření a chtěli společně vystoupit v pražské O2 areně. Bohužel již bylo pozdě. V neděli 18. července totiž starší z bratrů, František, po dlouhém boji s rakovinou zemřel.

První velká válka

Největším problémem bratrů dle všeho bylo, že měli oba poněkud jiný pohled na život. Podle Blesku pak František Janovi často vyčítal jeho mladé milenky. To nakonec vyústilo v sedmiletou rozepři. „Když jsme se v roce 1996 rozcházeli, tak jsem prohlásil, že v životě nevstoupím do bráchova domu, který ten rok dostavěl. No a po dlouhých sedmi letech jsem konečně přišel na návštěvu,” vyprávěl kdysi Jan, jak si k sobě s bratrem opět našli cestu. „Franta mi řekl, že jsem dědek a že prý mám už konečně nechat ty mladé holky na pokoji,” poodkrýval ještě, čeho se hádka asi týkala.

Vztah nakonec obnovili, ale museli si nastavit jistá pravidla. „S bráchou chci vycházet co nejlíp, ale jsou věci, do kterých mi nemá co mluvit ani on,” řekl k celé věci v roce 2004 Jan Nedvěd.

Další spory na sebe nenechaly dlouho čekat

Bratři se během života rozhádali hned několikrát. Naposledy v roce 2017. „Rozešli jsme se pětkrát. Jak bych to řekl kulantně, abych se někoho nedotkl – když někoho začne pálit dobré bydlo, začne dělat věci, které se neslučují se společným žitím,” nechal se slyšet František Nedvěd podle webu instory.cz.

„Tentokrát jsem si řekl, že je definitivní konec. Hotovo. Nedá se nic dělat. Já bych měl úplně zjizvený charakter a nervy pořád na pochodu,” řekl k záležitosti tehdy i jeho mladší bratr Jan.

Definitivní konec vztahu mezi bratry to ale nebyl. Krátce před smrtí Františka Nedvěda se totiž oba podle webu CNN Prima News usmířili a plánovali společný koncert v O2 areně. Ten se už ale nikdy neuskuteční…

Bratři spolu zažili roky obrovské slávy

Zdroj: Youtube