František Nedvěd na posledním koncertu trpěl, diváci jej ale dojímali

Českou hudební scénu před několika málo dny zasáhla zpráva o náhlém úmrtí populárního zpěváka a písničkáře Františka Nedvěda. Ten po dlouhém boji podlehl zákeřné rakovině plic. Ještě týden před skonem přitom stál na jevišti v Olomouci, kde zpíval své nejznámější hity. Podle jeho dobrého kamaráda a kolegy Petra Kocmana však na hudebníkovi bylo znát, že trpí velkými bolestmi.

Na svém kontě má několik velkých hitů, po celé republice ho obdivují tisíce fanoušků. Zpěvák František Nedvěd byl jednou z největších ikon české hudební scény a nelze se proto divit smutku, jaký ji po jeho smrti zasáhl. Písničkář František Nedvěd v posledních letech svého života bojoval hned s několika zdravotními problémy, tím největším však byla rakovina plic. I když sám Nedvěd i jeho blízcí věřili, že se mu nakonec podaří onemocnění porazit, statečný boj prohrál. V neděli 18. července pak jeho syn oznámil smutnou zprávu o jeho smrti.

Před týdnem ještě zpíval

Hudebník Petr Kocman byl nejen kolegou Nedvěda, ale také jeho velmi dobrým kamarádem. Koncertovali spolu dlouhá léta a příští rok by dokonce oslavili patnáctileté výročí spolupráce. „My jsme to zrovna nedávno s Fandou počítali, že to příští rok bude 15 let, co spolu koncertujeme, hrajeme, tak jsme se ještě nad tím podivovali, jak je to možná, že ten čas tak strašně letí. Takže bychom příští rok měli takový polokulatý výročí a najednou je všechno jinak,” nechal se slyšet Kocman v pořadu Dobré ráno na ČT1.

„Navíc je to zvláštní v tom, že jsme ještě před týdnem hráli v Olomouci, kde Fanda vystoupil, zpíval, a najednou uplyne týden a je všechno jinak, čili jsou určitý věci, se kterýma se člověk nedokáže srovnat, vyrovnat,” řekl ještě posmutněle.

Trpěl velkými bolestmi

„Bez nadsázky můžu říct, že Fanda byl pro mě jedním z největších bojovníků, co znám. Fanda byl člověk, který na sobě nikdy nedával nic znát, nějakou nemoc, bolest, a proto navíc byl jedním z muzikantů, který, když mohl na jeviště dojít, což v minulost někdy dost dobře nešlo, protože měl opravdu veliké bolesti, tak na to jeviště šel,” popisoval Kocman, jak se jeho kamarád s nemocí pral.

Právě na posledním Nedvědově koncertě ale bylo podle Kocmana na zpěvákovi opravdu znát, že rozhodně není ve své kůži. „Fanda vylezl na jeviště, vystoupil, zazpíval, a navíc na konci, což bude i jedna vzpomínka pro mě, celé publikum mu vestoje tleskalo a Fanda byl dojatej. Musel mít obrovské bolesti, ale nikomu nic neřekl, ale my jsme poznali, že je všechno jinak než kdykoliv předtím. Byl to obrovský bojovník, který bojoval do poslední chvíle,” dodal ještě Kocman.

Hity Františka Nedvěda zná téměř každý posluchač

Zdroj: Youtube