Syn Františka Nedvěda se kdysi chtěl zabít, slavný táta mu zachránil život

Dlouhodobé spory s bratrem Janem nebyly tím jediným, co nedávno zesnulého písničkáře trápilo. S manželkou Marií František Nedvěd vychoval dva syny, Vojtu a Františka mladšího. Ten rodičům přidělal několik nechtěných vrásek na čele. Před několika lety ho sužovaly vážné psychické problémy, kvůli kterým se dokonce pokusil o sebevraždu. Slavný táta ale svého syna podržel a pomohl mu dostat se z nejhoršího.

O komplikovaném vztahu bratrů Nedvědů se toho napsalo už hodně. Slavní folkoví písničkaři si dlouhá léta nemohli přijít na jméno kvůli penězům, hudbě i ženám. Velké problémy ale musel František Nedvěd řešit i doma, jeho starší syn František totiž před sedmi lety bojoval s těžkými záchvaty úzkosti. Jeho potíže zašly tak daleko, až se musel opakovaně léčit v psychiatrické léčebně na pražském Karlově náměstí.

Vzal jsem nůž a pořezal se

Marie Nedvědová moc dobře věděla, že její syn má psychické potíže, které by měl urychleně řešit. Jenže František mladší si nedal říct, až se ve slabé chvíli rozhodl k zoufalému činu, chtěl si vzít život. „Měl jsem tenkrát rodinné a finanční problémy a najednou se vše sesypalo jako domek z karet, tak jsem vzal nůž a pořezal jsem se. Člověk najednou přestane normálně fungovat," řekl před časem deníku Šíp František Nedvěd mladší.

„Měl nějaké trable s děvčaty, a tak se to na něj trochu sesypalo, ale stojíme plně při něm a celá rodina ho podporuje," uvedl tehdy pro Blesk jeho slavný táta a dal tak najevo, že je připraven pomoci milovanému synovi. Ten si naštěstí v kritický moment dokázal zachovat chladnou hlavu „Tehdy jsem zavolal bývalé přítelkyni, která přijela společně se záchrankou a policií, a pak jsem si pobyl čtrnáct dní na Karláku. Tam jsem ležel mezi schizofreniky, feťáky a bezdomovci na malém pokoji pro deset lidí, kde jsme byli hlídaní," vyprávěl František, co následovalo po jeho pokusu o zabití.

V nemocnici si František prošel tvrdým režimem, uvědomil si spoustu věcí a vyhledal odbornou pomoc. „Za paní doktorkou docházím pravidelně. Naučil jsem se za ní chodit i v případě, že cítím, že bych to měl udělat," uvedl před lety pro deník Blesk. Syn slavného muzikanta se později naučil sám rozpoznat, jak se u něj úzkosti projevují. „Budím se v noci zpocený, tím to vždy začne. Pak mám tlak na prsou, někoho bolí i hlava. Záleží na tom, jak velká ta úzkost je," řekl záměrně otevřeně, aby pomohl i dalším lidem s podobnými obtížemi.

Rodiče mě finančně podrželi

„Každý z nás má psychický problém. Jsou lidi, co si to připustí, a pak ti, kteří to tají a odmítají pomoc. Všem bych doporučil nebát se pomoci. Psychiatrie je na takové úrovni, že už to není jen o medikamentech. Ale i já jsem měl zpočátku strach," popsal František deníku Blesk svůj boj s vnitřními démony. K tomu, aby je nakonec překonal, mu podle jeho slov nejvíce pomohli jeho nejbližší.

„Podpora rodiny je opravdu důležitá. Setkal jsem se s některými pacienty, kterým se nedostávala, a léčba pak byla mnohem těžší. Nejhorší je, když je člověk na dně a nemá, o koho by se opřel," řekl webu blesk.cz. „Rodiče mě finančně podrželi, srovnal jsem si život v hlavě, našel si práci a teď už jsem v pořádku," doplnil František.

Syn folkové legendy prý vždycky platil za ubrečené dítě. „Já to mám od dětství. To se prostě ráno probudím, mám na hrudníku sevřeno, přijde úzkost a vím, že je to v háji. Dlouho jsem ale pomoc odmítal," připustil v pořadu Barrandovská Sedmička Franta Nedvěd junior, který pokračuje v rodinné tradici a živí se zpěvem. Před lety vystupoval se svým tátou, který ale později ze spolupráce se synem vycouval.

„Je trošku jiný, nemá rád, když ho někdo ovládá a musí někoho poslouchat. Oba kluci začínali spolu v kapele Příbuzní. Jenže Fanda bohužel nebyl tolerantní k ostatním. Hledal se a nemohl se usadit. Ale teď už je to dobrý. Je to výtečný muzikant. Má vlastní pořady, vozí si aparaturu, má nahrané základy. Sám si zpívá a hraje a mně se docela líbí, jak to dělá," řekl František Nedvěd starší pro Nedělní Aha!

Poslechněte si, jak zpívá syn Františka Nedvěda František mladší.

Zdroj: Youtube