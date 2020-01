František Nedvěd mladší: Z psychického PEKLA se dostal zpět do života!

Když jste byl malý, tak jste asi k hudbě neměl příliš daleko?

Já a můj o tři roky mladší bratr Vojta jsme byli k hudbě odmalička nenásilně vedeni. Když jsme chtěli, tak jsme si zahráli, když ne, tak jsme nemuseli. Máma mě jednou zkusila poslat do lidušky, ale to neprošlo, takže víckrát už nic nezkoušela. Samozřejmě táta byl pro nás velkým vzorem. U nás se scházela parta asi dvaceti muzikantů, kteří každý víkend od pátku do neděle hráli a zpívali. Brácha pak už třeba usínal na base, ale hrálo se pořád dál.

A když jste se rozhodovali, co budete v životě dělat, byla muzika jasná volba?

To ne, chtěli jsme něčím být, ale bohužel jsme se moc dobře neučili. Já chtěl jít na řezníka, což neprošlo, takže jsme s bráchou oba vyučení pekaři. Ale k muzice nás to stejně táhlo, už v osmé třídě jsem měl první vystoupení, pak v prváku druháku přišla Porta a pak už to šlo dál a dál.