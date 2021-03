Bratři Nedvědovi opět v kontaktu: Spojila je vážná nemoc Františka!

František Nedvěd statečně bojuje s rakovinou a i když musí stále docházet na ozařování, jeho stav se pomalu zlepšuje a dokonce už zkouší zpívat. To však není jediná dobrá zpráva, kterou Nedvěd sdělil, mimo jiné se mu po letech ozval jeho starší bratr Jan.

Jan a František Nedvědovi byli kdysi nerozlučná dvojka a to jak po profesní, tak po lidské stránce. Vše se ale z nepochopitelných důvodů pokazilo a poslední roky se sourozenci vůbec nestýkají.

"Bratr se rozhodl jít do důchodu. Zkoušel znovu nastartovat a nějak se mu to nepodařilo. Prostě si to představoval jinak, než to je. Každý máme svoje vize. Já hraju a on šel do penze. Není vyloučeno, že si spolu ještě někdy zahrajeme, ale zatím je to tak, jak to je," řekl před lety k neshodám František Nedvěd.

Už více než rok ale mladší z bratrů Nedvědových řeší vážné zdravotní problémy, jak se ovšem říká, všechno zlé je k něčemu dobré, a to se hudebníkovi skutečně vyplnilo. Po dlouhém mlčení se mu totiž ozval jeho bratr Jan!

František Nedvěd zdaleka nemá vyhráno, jeho bratr Jan se konečně rozhodl ho popořit

František Nedvěd na tom není zdravotně nejlépe. Hudebník má čtyřnásobný bypass a na začátku pandemie koronaviru mu lékaři diagnostikovali vážnou formu rakoviny.

S nemocí Nedvěd statečně bojuje, zatím ale nemá vyhráno. "Teď jsem skončil se čtvrtou chemoterapií. Ale protože tam ještě nějaký kousíček zbyl, který se nedoléčil, od 18. února se bude dál pokračovat v ozařování," prozradil před měsícem v pořadu Showtime.

Tehdy zpěvák mimo jiné prozradil, že mu rakovina vážně poškodila hlasivky a není jasné, zda se ještě bude moci vrátit na pódia. "Lékaři mi nechtějí dávat zbytečné naděje. Říkali, že když to dobře dopadne, budu mít hlas jako Jiří Bartoška. Ale když úplně dobře, tak se mi vrátí můj skvělý hlas, kterého já si moc vážím," řekl Nedvěd. Od té doby ale došlo k posunu a hudebník pomalu začíná trénovat hlas.

Bratři Nedvědovi jsou po letech opět v kontaktu

František Nedvěd se rozhodl, že bude společně se synem Vojtou mezi chemoterapiemi natáčet svým fanouškům videa.

"Ještě to není ono, ale jsou tam každodenní posuny. Doufám, že svým hlasem nikoho neurážím, ale dělám, co můžu," pochlubil se zpěvák skvělou novinkou.

"Zdaleka to není ono, mám toho plné kecky, ale snaha se cení. Pro fanoušky kdykoliv," dodal Nedvěd, který svou nemoc hodlá za každou cenu porazit. O to více ho nejspíš potěšila zpráva od bratra Jana, který se mu po dlouhé odmlce ozval.

"Dneska je první den po tak dlouhé době, kdy se cítím opravdu docela dobře. Musím se navíc pochlubit, že mi včera napsal i můj bratr. Doufejme, že se vše v dobré obrátí a že se brzy uvidíme. Moc se těším," uzavřel hudebník s tím, že mu sourozenec chybí. Zda nakonec skutečně dojde na happyend v podobě usmíření znepřátelených bratrů, na to si budeme muset ještě počkat. Každopádně by to jistě nejen fanoušky této dvojice potěšilo.