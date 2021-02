František Nedvěd válčí s rakovinou: Lékaři zpěvákovi hrozí ztrátou hlasu!

"Na kytaru hrát nemůžu, protože mě brní konečky prstů. Mám v nich mravence, nevím, jak se tomu říká. Když hraji na kytaru, tak mě to bolí," prozradil František Nedvěd ve výše zmíněném pořadu.

Návrat na pódia nyní bude záviset na dalším kole chemoterapií. "Naštěstí to byl malobuněčný nádor, takže ta tečka, kterou jsem měl v plicích zmizela. Bohužel ta část, která utiskuje můj nerv na hlasivkách, tam ještě zbyla a musí se to odstranit," popsal zpěvák co ho ještě čeká.

Lékaři ale bohužel zatím nedokáží slíbit, že Nedvěd o svůj hlas nepřijde, on však věří, že se k hudbě vrátí co nejdříve, i kdyby měl sednout za bicí.