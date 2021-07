Písničkář Jan Nedvěd oplakává bratra Františka, před rodinou se ukryl na chatě

Náhlá smrt písníčkáře Františka Nedvěda zdrtila rodinu, fanoušky i kolegy z hudební branže. Zřejmě nejhůře ale odchod svého bratra prožívá zpěvák Jan Nedvěd. Ten se zabarikádoval v chatce na Sázavě a nikdo se k němu teď nedostane.

„Táta k sobě nepustí ani mě. Dělal ramena, ale strejdu Františka opravdu miloval nadevše. Navenek nevraživost, vnitřně ale jedno tělo jedna duše," řekl deníku Blesk písničkářův syn Jan Nedvěd mladší. Komplikovaný vztah dvou sourozenců opravdu tak trochu připomínal jízdu na horské dráze. I když na sebe bratři nedali dopustit a dočkali se obrovské slávy, mnohokrát se v životě pohádali a dlouhá léta spolu vůbec nemluvili. Legendární písničkáři se stihli usmířit až před několika měsíci, a dokonce spolu plánovali velký společný koncert v o2 aréně. K němu už ale bohužel nikdy nedojde.

Jakmile se zpěvák Jan Nedvěd dozvěděl, že jeho bratr podlehl rakovině, okamžitě se uzavřel před celým světem. Zabarikádoval se na chatě na Sázavě, kde se snaží vyrovnat se ztrátou blízkého sourozence. Hudebník nechce s nikým mluvit a jediný, kdo se k umělci vůbec může přiblížit, je jeho manželka Pavlínka a pes. František totiž zemřel v období, kdy k sobě Nedvědi po dlouhé době znovu hledali cestu.

Ještě letos na jaře to mezi bratry moc optimisticky nevypadalo. „Bydlíme každý jinde. On má své starosti, já mám své starosti. On měl nemocné zuby, srdce a tak. Každý si žijeme svůj život. Nepohádali jsme se. Jsme jako dva cizí lidé, tak se to někdy stane. Třeba se teď dáme dohromady a bude to velké," uvedl František pro Expres. Zřejmě tak nepřímo narážel na období, kdy si bratři nemohli přijít na jméno.

Před pětadvaceti lety Nedvědi vyprodali strahovský stadion, kam přišlo neuvěřitelných sedmdesát tisíc fanoušků. Jenže pak přišel strmý pád, kdy se muzikanti často handrkovali. Tehdy se bratři hádali kvůli penězům, hudbě i ženám. „Rozešli jsme se pětkrát. Jak bych to řekl kulantně, abych se někoho nedotkl. Když někoho začne pálit dobré bydlo, začne dělat věci, které se neslučují se společným žitím," uvedl František Nedvěd v rozhovoru pro magazín Téma.

Když se proto letos v červnu Jan ukázal na Staroměstském náměstí, kde František slavil s manželkou Marií zlatou svatbu, bylo to pro všechny obrovské překvapení. „Vůbec jsem netušil, že dneska bratr přijde," uvedl tehdy František pro Expres. Na zpěvákovi údajně nebylo vůbec poznat, jestli má z přítomnosti Jana radost. „Přišel jsem jim vyjádřit úctu, že vydrželi tak dlouho spolu. Ona je anděl a on je něco jako ministr odolnosti a trvanlivosti. Klobouk dolů. To musela být obrovská láska, co k sobě cítili," uvedl Jan. I když se samotného obřadu nezúčastnil, dal tím jasně najevo, jak moc mu na bratrovi záleží.

Kromě toho folkaři začali plánovat velkolepý koncert v o2 aréně, jehož přípravy několikrát odložili ze zdravotních důvodů. Nejdříve František onemocněl rakovinou, pak Jana trápily problémy se zuby a měl sepsi břicha. „Chtěli bychom vystupovat, bavíme se o tom, ale čas je nemilosrdný, je hloupý, ale spravedlivý. Bude mi 75 let a bratrovi 74. Máme za sebou tolik krásného," řekl tehdy Jan optimisticky. Není divu, že teď písničkář potřebuje čas, aby se dokázal smířit se smrtí bratra, který pro něj tolik znamenal.

