Nečekané překvapení na svatbě Františka Nedvěda: Dojemné setkání s Honzou!

Bratři František a Honza Nedvědovi spolu neměli poslední roky zrovna nejlepší vztahy. Vypadá to ale, že se konečně blýská na lepší časy. Hudebníci se sešli po dlouhé době u příležitosti zlaté svatby Františka a jeho manželky Marie a padli si kolem krku!

František Nedvěd má za sebou velice náročné životní období. Minulý rok na začátku pandemie oznámil, že bojuje s rakovinou plic. "Jakmile mi to objevili, tak se zakázalo zpívat. Beru to jako znamení, že když nemůžu zpívat já, tak nesmí nikdo," smál se Nedvěd v rozhovoru pro pořad Showtime a bylo vidět, že se snaží brát vážnou diagnózu s nadhledem.

Zpěvák se tehdy svěřil, že léčba rakoviny mu zasáhla i hlasivky a hrozilo, že se už nevrátí ke koncertování. "Naštěstí to byl malobuněčný nádor, takže ta tečka, kterou jsem měl v plicích zmizela. Bohužel ta část, která utiskuje můj nerv na hlasivkách, tam ještě zbyla a musí se to odstranit. Lékaři mi nechtějí dávat zbytečné naděje. Říkali, že když to dobře dopadne, budu mít hlas jako Jiří Bartoška. Ale když úplně dobře, tak se mi vrátí můj skvělý hlas, kterého já si moc vážím," prozradil zpěvák otevřeně.

Nakonec všechno dobře dopadlo a Nedvěd nejen nemoc porazil, ale nedávno dokonce odehrál první vystoupení před fanoušky. Právě jeho zdravotní stav byl prvním impulsem pro usmíření se starším bratrem Honzou, se kterým měl mnoho let nevyřešené nesváry!

Honza Nedvěd dorazil překvapit svého mladšího bratra na jeho zlatou svatbu, na obřad ale nešel

První pokus o usmíření bratrů proběhl již v březnu. Tehdy se František Nedvěd pochlubil, že se mu Honza po dlouhé době ozval. "Dneska je první den po tak dlouhé době, kdy se cítím opravdu docela dobře. Musím se navíc pochlubit, že mi včera napsal i můj bratr. Doufejme, že se vše v dobré obrátí a že se brzy uvidíme. Moc se těším," řekl zpěvák webu expres.cz.

Před pár dny se František Nedvěd rozhodl se svou manželkou Marií k výročí padesáti společných let obnovit manželský slib. Před staroměstskou radnici k překvapení všech přítomných dorazil i Honza Nedvěd. "Vůbec jsem to nevěděl, bylo to příjemné překvapení, byl se podívat, pogratuloval mi, všechno v pořádku," reagoval Nedvěd na přítomnost staršího bratra, se kterým si padl kolem krku.

Marie Nedvědová dodala, že ona naopak překvapená nebyla. "Mě to ale vůbec nepřekvapilo," doplnila svého muže pro Blesk.cz. I když Honza Nedvěd dorazil před radnici, na samotný obřad nešel. "Na obřad nejdu, to bych rušil, ale přišel jsem jim vyjádřit úctu, Maruška je anděl a brácha ministr odolnosti a trvanlivosti. To musí být obrovská láska," pěl Honza Nedvěd na Františka a jeho manželku samou chválu.

Starší z bratrů Nedvědů, Honza, vyvrátil fámy o depresích a vypadaných zbech

Svým zjevením ve společnosti Honza Nedvěd vyvrátil fámy, které před časem vypustil do světa jeho syn Honza. Ten o otci tvrdil, že přišel o sluch, trpí depresemi a nemá chrup, hudebník ale vše radikálně popřel.

"Mrzí mě, co syn říká, ale on je mladej, je mu padesát," řekl zpěvák Blesku s lehkou ironií. "Nervy mám v pořádku, v životě jsem neměl žádné ataky, musím říci, že žiju jako každej jinej," popsal svůj zdravotní stav.

"Syn se mu neozval patnáct let, ale my se tomu, co říká, jen smějeme," potvrdila jeho slova manželka Pavlínka Nedvědová.

Vrátí se bratři Nedvědovi společně na pódia?

