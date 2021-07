Zesnulý František Nedvěd: Na konci života bojoval s rakovinou i covidem

Českou hudební scénu zasáhla nesmírně smutné zpráva. Populární zpěvák František Nedvěd, který stojí za mnoha známými hity, ve věku 73 let zemřel. V neděli 18. července podlehl rakovině plic, se kterou několik dlouhých měsíců bojoval. V posledních letech se ovšem potýkal i s dalšími zdravotními problémy.

Zpěvák a kytarista František Nedvěd patřil k nejznámějším českým hudebníkům. Na svém kontě má takové hity jako Třetí pokus, Poprvé sám, Ostrov jménem Mládí či Frankie dlouhán. Jeho písně zná téměř každý, a o to větší ránou byla zpráva o jeho úmrtí. „S hlubokým zámrkutkem a těžkým srdcem oznamujeme, že nás dnes ve večerních hodinách navždy opustil náš milovaný táta,” uvedl na sociální síti v neděli 18. července Nedvědův syn Vojtěch. František Nedvěd bojoval v posledních měsících svého života s rakovinou. Pár dní před svou smrtí byl kvůli zhoršujícímu se stavu převezen do nemocnice.

Vypumpovali z něj 16 litrů vody

U populárního zpěváka se jisté zdravotní komplikace objevily již před několika lety. „Už předminulý rok o Vánocích jsem měl nějaký zdravotní problém související s draslíkem. Už tehdy mi našli vodu na plicích, léčili mě antibiotiky,” nechal se na začátku roku 2020 podle webu iDNES Nedvěd slyšet.

„Šestadvacátého prosince 2019 jsem už neměl sílu udělat sám ani dva kroky a hned jsem se zadýchal. Manželka chtěla už několikrát volat sanitku, ale já jsem nechtěl. Pak už se nedalo nic dělat. Odvezli mě a vypumpovali mi z těla šestnáct litrů vody. Měl jsem nohy jako konve, žaludek i plíce plné vody,” vzpomínal ještě před časem písničkář na doby, kdy se u něj začaly objevovat zdravotní problémy.

Věřil v uzdravení

V březnu roku 2020 musel Nedvěd nastoupit do IKEMu, kde podstoupil operaci srdce. Lékaři mu provedli čtyřnásobný bypass. V prosinci pak zpěvák přiznal zdrcující diagnózu. Prozradil, že jej sužuje rakovina plic. „Pustím to do světa, ať to všichni vědí. Jsem v léčení na chemoterapii, takže čekám, jestli se to spraví anebo ne,” nechal se podle webu Aha! zpěvák slyšet během rozhovoru pro rádio Impuls. „Náladu mám dobrou, ničemu nepodléhám, jenom se léčím. Věřím, že příští rok bude lepší než ten letošní,” doufal Nedvěd ve zlepšení. Zdraví ho v témže roce potrápilo hned několikrát.

Jeho diagnóza přišla krátce předtím, než vypukla celosvětová pandemie koronaviru. A bohužel i obávaným onemocněním se zpěvák nakazil, avšak jej dokázal úspěšně porazit. Boj se zákeřnou rakovinou plic ale bohužel nakonec prohrál.

František Nedvěd má na svém kontě mnoho hitů:

Zdroj: Youtube