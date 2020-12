František Nedvěd o rakovině: "Zákaz zpěvu přišel včas!"

František Nedvěd nemá co se zdraví týká zrovna nejlepší rok. Nejprve počátkem března podstoupil operaci srdce, během které mu lékaři provedli čtyřnásobný bypass, a krátce poté přišla další krutá diagnóza- rakovina!

"Mám rakovinu. Já to pustím do světa, ať to všichni vědí. Jsem v léčení na chemoterapii, takže čekám, jestli se to spraví, anebo ne. Náladu mám ale dobrou. Ničemu nepodléhám, jenom se léčím. Věřím, že příští rok bude lepší než ten letošní," prozradil známý zpěvák během rozhovoru pro rádio Impuls.

Nemoc přišla přesně s pandemií koronaviru a podle slov Nedvěda šlo o jasné znamení!