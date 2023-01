František Ringo Čech mrtvici neprodělal? Ani lékaři neví, co za kolapsem stálo

Zdroj: Profimedia

Oblíbený hudebník František Ringo Čech byl v neděli 29. ledna náhle převezen do nemocnice. Přestože se zpočátku hovořilo o tom, že prodělal mozkovou příhodu, sám hudebník tuto informaci nepotvrdil ani nevyvrátil. Na druhý den jej naštěstí už ale lékaři propustili domů.

Fanoušci hudebníka Františka Ringo Čecha byli v neděli večer strachy bez sebe. Jak totiž informoval primácký pořad Showtime, bubeník skončil v nemocnici. „Jak nám potvrdil syn Františka Ringo Čecha, jeho tatínek byl teď ve večerních hodinách převezen do nemocnice Na Homolce s mozkovou příhodou,” uvedli moderátoři v pořadu. Jenže ve finále mohla být diagnóza zcela jiná.

Nikdo nic neví

O den později byl František Ringo Čech podle iDNES.cz z nemocnice propuštěn do domácího léčení. Co se mu ale stalo, netuší. A netuší to ani lékaři. „Už je mi líp a ve dvanáct hodin pojedu domů,” uvedl hudebník v krátkém rozhovoru. „Ne, ne, ne. Nic se neví,” reagoval na dotaz, zda šlo o mrtvici.

Jeho nejbližší jsou ale rádi, že mají Františka zpátky doma a pobyt v nemocnici netrval delší dobu. „Tatínkovi je mnohem lépe. Je ale velmi unavený. A už je v domácím prostředí. Doufáme, že bude brzy natolik fit, že si z toho, jak je on zvyklý, udělá legraci,” prohlásil jeho syn Michael.

Mrtvici už jednou prodělal

Pokud šlo skutečně o mozkovou příhodu, není to poprvé, co ji hudebník prodělal. Stalo se tak už před třemi lety. „Měl jsem štěstí, že mě kleplo v Rakousku. Odvezli mě do nemocnice kardinála Schwarzenberga a přišla za mnou dcera se synem. Já ale myslel, že za mnou přišla maminka s tatínkem. Prostě než se dá ta hlava dohromady. Nakonec se ale všichni divili, že jsem se z toho takhle vylízal,” prozradil před časem v pořadu Všechnopárty.