Pravda o konci Nightwork? Soukup obvinil členy kapely z užívání drog

Zdroj: Profimedia

Časy, kdy bývala kapela Nightwork na vrcholu, jsou dávno pryč. Přestože měli statisíce fanoušků, skupina se nakonec rozpadla. Dodnes ovšem nikdo tak úplně neví, co za koncem Nightwork stálo. Důvodů mělo být hned několik a jedním z nich prý byly i drogy.

Se svými písněmi obsazovali přední příčky hudebních hitparád, fanynky jim ležely u nohou a zdálo se, že mají před sebou obrovskou kariéru. Pak se ale kapela Nightwork rozpadla. Svého času se hojně spekulovalo o nejrůznějších neshodách, které měly mezi členy skupiny panovat, nyní se ale ukázalo, že je pravda možná někde docela jinde. O tom, proč Nightwork skončili, se v 7 pádech Honzy Dědka promluvil František Soukup, který kapelu založil a sám v ní působil.

Položka za desítky tisíc korun

František Soukup se rozpovídal o posledním koncertu kapely Nightwork, který spoluprodukoval. „Dneska už je to s těmi drogami všem jedno. Když jsme dělali poslední koncert v O2 aréně, tak jsme ho spoluprodukovali. A když jsem s produkčním dokončoval rozpočet, tak jsem říkal: ‚A co je tady ta položka Ostatní?’. To byla položka za desítky tisíc,” vyprávěl František Soukup s tím, že mu produkční odpověděl, že se jedná o drogy.

„Tak se ptám, kdo to měl. ‚Všichni kromě tebe.’” prozradil ještě hudebník a rozesmál tím přítomné diváky. Otázkou ovšem je, zda se při sledování rozhovoru u obrazovek smáli i Vojtěch Dyk, Jakub Prachař anebo třeba Jan Maxián, kteří v kapele figurovali. „A takhle skončil Nightwork?” ptal se vzápětí Honza Dědek, načež Soukup jen s úsměvem přikyvoval.

Jiné zájmy i ženy

Ve chvíli, kdy se kapela rozpadla, se ale mluvilo i zcela jiných důvodech, než které zmínil František Soukup. O tom se ostatně v roce 2017 pro Blesk rozpovídal Jan Maxián, podle kterého ke konci kapely přispělo to, že se někteří soustředili na sólovou kariéru a na Nightwork už jim nezbývalo tolik času. „Trochu to vypadalo, že ke konci se z Nightwork začala stávat až moc firma a kapela jako taková se trochu vytrácela. Zájmy některých jednotlivců začaly převyšovat ty zájmy společné,” řekl Maxián. Podle eXtra.cz byl ale rozpad kapely přisuzován i vlivu partnerky jednoho z jejích členů.

Zdroj: Youtube