Freddie Mercury a zpověď plná emocí: Proč všechno zanechal Mary Austin?

Avšak Mary ztratila nejmilejší kamarádku, ale přiznala, že jí přinesla mnoho problémů; „Někteří fanoušci mi dokonce říkali, že jsem jen správcem domu. To bolelo. Vím, že několik gaydských přátel Freddie bylo překvapeno, že Freddie na mě tolik odešel. Tam, kdo si myslel, že by měli opustit dům. bylo to, že mě lidé trápili tím, že mě opustili. “

Bylo to také dalších osm let, než Mary obdržela většinu svých peněz z vůle: „Bylo to znepokojivé. Daňový poplatník byl zaplacen, ale bez peněz, které jsem prošel, jsem nevěděl, jestli si mohu dovolit udržet dům. "Cítil jsem se pod velkým tlakem.