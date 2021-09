Freddie Mercury: Mary miloval do konce života, proč dal přednost mužům?

Zdroj: Profimedia

I když Freddie Mercury většinu života chodil s muži, jeden zpěvákův vztah zůstává dodnes obrovskou záhadou. Jeho životní láskou totiž byla žena. Mary Austin byla nejdříve Freddieho přítelkyní, pak sekretářkou a nakonec s ním zůstala až do jeho smrti. Zpěvák na ni nikdy nezapomněl a v poslední vůli jí odkázal půlku majetku včetně nádherného domu, kde Mary dodnes žije.

Když se poprvé potkali, bylo jí devatenáct a jemu čtyřiadvacet. Zatímco Freddie měl za sebou uměleckou školu, Mary už pracovala ve slavném londýnském butiku Biba. Tam za ní tehdy chodili dva mladíci, Freddie a kytarista Queen Brian May. Ten s krásnou blondýnkou začal chodit jako první.

Mary chvíli dělala drahoty

Jenže Brian měl soudnost a sám odhadl, že jako intelektuál si s Mary až tolik nerozuměl. Kromě toho na ni vůbec nežárlil, protože mu ani nevadilo, když si jeho bývalka nakonec začala s tmavovlasým kamarádem z kapely. Jako partneři pak spolu Freddie a Mary strávili dlouhých šest let

"Nepodobal se nikomu, koho jsem předtím potkala," řekla Austin v jednom z mála rozhovorů pro deník Daily Mail. Freddie ji na rande pozval v den svých čtyřiadvacátých narozenin, drobná dívka ale chvíli dělala drahoty. "Neměla jsem žádný důvod, jen jsem se snažila být cool, vyšli jsme si až druhý den," popsala začátky vztahu a dodala, že do Freddieho se opravdu zamilovala až po třech letech.

Mary randila s Freddiem už několik let, když jí na Štědrý den připravil obrovské překvapení. „Jedny Vánoce mi koupil prstýnek a zabalil ho do obrovské krabice. Otevřela jsem ji a uvnitř byla další krabička a tak to pokračovalo, dokud jsem se nedostala k maličké krabičce. Když jsem ji otevřela, byl tam krásný egyptský prsten se skarabem. Měl mi přinést štěstí. Freddie byl velmi sladký a docela plachý, když mi to dával," vzpomínala Austin na zpěvákovu žádost o ruku.

Přestože Mary se sňatkem souhlasila, ke svatbě nikdy nedošlo. Zatímco popularita skupiny Queen rostla snad každým dnem, vztah mezi milenci začal pokulhávat. Freddie chodil domů později a později, až si Mary byla víceméně jistá, že v tom musí být jiná žena.

Jednoho dne řekl dost

Mercury vyšel s pravdou ven v roce 1976. "Ulevilo se mu, když mi řekl, že je bisexuál. Já jsem ale namítla, že není bisexuál, ale že si myslím, že je gay," uvedla Austin v rozhovoru pro Daily Mail. Přesto si bývalí partneři zůstali pořád blízcí a na rozdíl od jiných párů, které se rozešly, o sebe nikdy nepřišli.

Mercury se stal kmotrem Maryina staršího syna Richarda a považoval ji za lásku svého života. Mary věděla všechno o jeho partnerech i milencích a jako první se dozvěděla, že prochází posledním stádiem nemoci AIDS.

"Bylo to Freddieho rozhodnutí celé to ukončit. Věděl, že to přijde. Kvalita jeho života se tak dramaticky změnila, každý den měl větší bolesti. Ztrácel zrak. Jeho tělo sláblo. Bylo tak zoufalé vidět, jak se takto zhoršuje. Jednoho dne se rozhodl, že je toho dost, přestal brát všechny léky, které ho udržovaly při životě," vzpomínala Mary pro britský OK! Magazine.

Legendární zpěvák prý z tohoto světa odcházel naprosto klidný a vyrovnaný, zemřel s úsměvem na tváři. Mary odkázal většinu svého majetku, jako kdyby skutečně byla jeho manželkou. Zároveň ji poprosil, aby se postarala o jeho ostatky a nikomu neprozradila, kde je pohřbený.

"Nechtěl, aby se někdo pokoušel ho vykopat, jak se to stalo jiným slavným lidem. Fanoušci dokážou být neskutečně posedlí. Chtěl, aby to zůstalo tajemstvím; a tak to i zůstane," doplnila Mary pro Daily Mail.

Mary a Freddie se milovali i v době, kdy už spolu dávno nechodili.