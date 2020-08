Freddie Mercury a další mrtvé legendy: Jak by vypadali, kdyby zůstali naživu?

Zdroj: koláž: Šíp

Pro spoustu lidí si smrt přišla poněkud předčasně. Přišli jsme o talenty jako byli Elvis Presley, král rock'n'rollu, Freddie Mercury, král gayů, John Lennon, král míru a spoustu a spoustu dalších. Jakým směrem by se posouvala jejich kariéra, to je ve hvězdách, ale díky mocnému nástroji grafických programů můžeme vcelku věrně zjistit, jak by vypadali, kdyby stále ještě žili. Podívejte se na to s námi.