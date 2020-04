Tajemství Freddieho Mercuryho: Na konci života přišel o nohu!

Freddie Mercury tajil, že má AIDS. Dařilo se mu to dlouhou dobu. Nemoci podlehl den poté, co ji veřejnosti prozradil. Ještě před smrtí kapela natočila video k písni These Are The Days Of Our Lives. Klip je však černobílý.

Jen tak se nejlépe skrylo, že Mercury už byl pohublý a měl zničenou pleť. Tu měly zakrýt nánosy make – upu. Před kamerou už nepředvádí své divoké tanečky, ale spíše jen stojí na jednom místě. Když otevře pusu, lze spatřit, že mu chybí část zubů.