Freddie Mercury: Skutečně miloval Mary Austin? O své sexualitě nikdy nemluvil

Zdroj: Profimedia

Sexualita legendárního zpěváka Freddiho Mercuryho zůstává i několik let po jeho smrti tak trochu záhadou. Sám o ní nikdy na veřejnosti nemluvil, avšak je známo, že se stýkal jak s muži, tak se ženami. A přestože jsou mnozí přesvědčeni o jeho homosexualitě, za lásku svého života Freddie prohlásil svou nejlepší přítelkyni a bývalou partnerku Mary Austin.

Freddie Mercury dokázal během svého života mnohé. Nejen že se postaral o jakousi hudební revoluci, zároveň se mu podařilo zbořit jisté hranice tehdy velmi konzervativní společnosti. Přestože je mnohými považován za jednu z ikon LGBTQ, sám o své sexualitě nikdy nemluvil. Alespoň ne veřejně. Udržoval milostné vztahy s muži i se ženami, a proto se hojně hovořilo o jeho bisexualitě. Podle webu Biography je ale dost možné, že se ženami spal proto, že se snažil přežít a budovat kariéru ve velmi homofobním světě sedmdesátých a osmdesátých let.

Strach z rodiny?

Po většinu Mercuryho života širší veřejnost stále neakceptovala ty, kteří měli jinou sexuální orientaci než heterosexuální. I z toho důvodu spousta homosexuálům té doby předstírala náklonnost k osobám opačného pohlaví a dost možná se o ní snažila přesvědčit i sebe sama. Mercuryho rodiče byli navíc vyznavači Zoroastrianismu, náboženství, ve kterém je homosexualita interpretována jako uctívání démonů.

Zpěvák tedy pravdu o své sexuální orientaci tajil i před svou rodinou, i když si s nimi byl po celou dobu svého života velmi blízký. Dokonce jim v jednu chvíli tvrdil, že jeho milenec, který s ním žil v Londýně, byl jen jeho zahradníkem.

Žen se nikdy nevzdal

Ve svých mladistvých letech Mercury randil pouze s dívkami. V sedmdesátých letech se pak seznámil s Mary Austin a prožili spolu několikaletý vážný vztah. Dokonce se spolu zasnoubili. Následně Mary oznámil, že je bisexuálem, na což ona odpověděla, že si myslela, že je gay. Dvojice se rozešla, avšak zůstala nejlepšími přáteli až do konce Mercuryových dní. Často se spolu objevovali na veřejnost a měli mezi sebou opravdu silné pouto. Freddie Mary nazval láskou svého života a ve své závěti ji zanechal několik svých nemovitostí.

Mercury se vídal s muži již během jeho vztahu s Mary a od svého přiznání se soustředil převážně na pánskou společnost. V osmdesátých letech se ovšem nějaký čas vídal i s německou herečkou Barbarou Valentin.

Volný jako pták

Po rozchodu s Mary Austin se Freddie nepouštěl do vážných vztahů, které by jej omezovaly, a namísto toho si raději užíval svobodu. Pod tlakem společnosti se ovšem velmi často skrýval. Jak vypověděl podle webu Biography další člen kapely Queen, Brian May, jež s Mercurym na začátku jejich kariéry sdílel při jednom vystoupení hotelový pokoj, často zpěváka vídal s mnoha ženami. Ženy to ovšem byly jen na první pohled. Po příchodu na pokoj se prý z „krásných žen stali krásní muži”.

Právě jeho promiskuita jej nakonec stála život. Na konci svého krátkého života se totiž nakazil virem HIV, který propukl v AIDS. Vé svém posledním prohlášení uvedl: „Vzhledem k obrovskému nátlaku tisku bych rád uvedl, že jsem byl pozitivně testován na HIV a mám AIDS. Chtěl jsem tuto informaci ponechat v soukromí, abych ochránil soukromí svých blízkých.” O jeho sexuální orientaci tak nikdy nepadlo ani slovo. Freddie Mercury zemřel den po vydání svého prohlášení.

Kapela Queen má na svém kontě mnoho legendárních hitů:

Zdroj: Youtube