Freddie Mercury a princezna Diana: Blízké přátelství plné lásky!

Freddie navštěvoval proslulý gay bar The Royal Vauxhall, místo, kde se scházeli svobodní mládenci, hledající flirt, dno sklenice nebo obyčejnou barovou bitku. Freddie i Kenny se báli, že by na takovém místě mohli Dianu poznat a média by její návštěvu přežvýkala do něčeho jiného, než bylo v plánu. Nakonec si to ale rozmysleli a Freddie řekl: ,,Tak jo, půjdeme. Ať si holky trochu užijou!"

Cleo Rocos, která spoluúčinkovala v Everettově televizní show, cituje svého přítele, který je ten večer doprovázel: ,,Když jsme vešli dovnitř, cítili jsme se, že všichni okamžitě Dianu poznají. Ale lidi ji zcela očividně přehlíželi. Jako by náhle zmizela, nikdo si jí nevšímal. To se jí hrozně líbilo."