Freddie Mercury zemřel v bolestech na AIDS, miliony po něm připadly i kuchaři

4

Freddie byl velký milovník, a to se mu stalo osudným

Zdroj: Profimedia

Sdílej článek:

Jednoho z nejslavnějších zpěváků světa v roce 1991 oplakal kdekdo. Hity jako Bohemian Rhapsody, We Are The Champions, Another One Bites the Dust, Killer Queen nebo Crazy Little Thing Called Love zná i dnešní omladina. To jen dokazuje, jak byla kapela, která hity složila a hlavně její frontman výjimeční. Freddie Mercury dostal od Boha do vínku talentu snad za deset a jeho památce vzdává hold i poslední úspěšný hollywoodský trhák na toto téma Bohemian Rhapsody.

Film z roku 2018 nese název jedné z písní kapely Queen. Bohemian Rhapsody byla písní výjimečnou, a to hned z několika důvodů. Její nahrávání trvalo celé tři týdny, je složená ze tří písní a původně to měla být skladba kovbojská. Jen pro zajímavost, tři týdny se nahrává celé album. Možná i proto má song dlouhých šest minut a panovaly obavy, zda ho vůbec tehdejší rádia přijmou do vysílání. Šestiminutová stopáž je také dvojnásobek toho, jak dlouhé byly v té době písničky. Večírky, drogy, HIV a smrt Talent Freddieho Mercuryho se nedal popřít. Koho by napadlo, že malý Farrokh Bulsara ze Zanzibaru jednou dobyje svět? Farrokh bylo Freddieho původní jméno, převážnou část dětství strávil s rodiči v Indii a poté společně utekli do Anglie. Byla to právě píseň Bohemian Rhapsody, která Freddiemu a jeho kapele Queen udělila zlatou vstupenku do světa hudby. Ze skladby se stal hit a bouřlivá cesta showbyznysem mohla začít. Se slávou se kromě příjemné publicity pojí ale také nechtěná pozornost médií, nekonečné večírky, vyčerpání a drogy. Freddie se v tomto ohledu rozhodně nešetřil, žil bouřlivě a nespoutaně. Milence střídal jako ponožky, což vedlo k tomu, že se nakazil virem HIV. Na veřejnost se informace ale dostala až hodně pozdě, Freddie dělal, jakoby nic až do listopadu roku 1991. Na konci měsíce oznámil smutnou novinu médiím manažer skupiny Jim Beach a pár hodin na to Freddie nemoci podlehl. Jeho organismus oslabený v tu dobu zápalem plic boj se zákeřným virem nezvládl. Dědil i šéfkuchař Freddie Mercury zemřel 24. listopadu 1991. Jeho dědictví bylo rozděleno mezi jeho rodinu, přátele, spolupracovníky a jistá část připadla třeba i jeho osobnímu šéfkuchaři. Zajímavé je to, že něco z jeho pozůstalosti bylo spáleno. Bylo to z důvodu náboženského vyznání jeho rodiny. Filmový snímek Bohemian Rhapsody mapuje patnáct let britské kapely Queen. Hlavní role se ujal Rami Malek, který strhujícím výkonem ohromil nejednoho diváka. Důkazem toho jsou Oscaři za nejlepší mužský herecký výkon, střih, zvuk i střih zvuku. Dalšími oceněními jsou dva Zlaté glóby a mnoho dalších cen. Zdroje: freddiemercury.com, Daily mail #clanek|3991979# #clanek|5727138#