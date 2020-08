Drsné obvinění: Freddie Mercury udržoval vztah s transsexuálem!

Život a smrt zpěváka skupiny Queen a tvůrce legendárních písní jako jsou We Will Rock You, I Want It All nebo Under Pressure vydal na několik knih a filmů, z nichž poslední s názvem Bohemian Rhapsody trhá v kinech rekordy všeho druhu. Kapela Queen patří dozajista k tomu nejlepšímu, co kdy na naší planetě vzniklo.



Freddie Mercury je pak kapitola sama o sobě. Impulzivní, vtipný, šarmantní. Netajil se svou sexualitou. Na svůj divoký životní styl ovšem doplatil a v roce 1991 podlehl nemoci AIDS. Každý rok se odněkud vyrojí další ztracený střípek jeho života, s blockbusterem v kinech je letos těch střípků o něco víc a všechny se předhání, který šokuje víc. My myslíme, že ten poslední rozhodně stojí za zařazení do vrcholové trojky. Freddiemu nestačila Mary Austin ani přítel Jim Hutton a vlezl do postele jisté Lanah P, jež dříve bývala mužem.