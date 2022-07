Gábina Gunčíková zmizela z USA: Po drbech, že randí s Cruisem, přesun do Londýna

Zdroj: Profimedia

Je tomu už jedenáct let, kdy pohledná blondýnka s výrazným hlasem Gabriela Gunčíková skončila jako stříbrná SuperStar a stala se tak slavnou u nás i na Slovensku. Následně získala Objev roku v anketě Český slavík, vydala pár alb a objevila se v několika muzikálech. Pak o ní ale přestalo být slyšet a národ začal spekulovat, co se stalo.

Nestalo se nic, zpěvačka Gábina Gunčíková se pouze přestěhovala do USA, kde rozjela svou kariéru zpěvačky naplno. Sice v SuperStar z roku 2011 skončila za Lukášem Adamcem, ale už tenkrát bylo jasné, že pokud se někdo z tohoto ročníku prosadí, bude to právě ona.

A bylo to tak, Gabriela se chytla správných lidí a rychle si vybudovala obstojnou kariéru a už v roce 2011 získala titul Objev roku v Českém slavíku. O rok později vydala album Dvojí tvář a v roce 2013 album Celkem jiná. Také pravidelně vystupovala v muzikálu Kleopatra.

Spolupráce s americkým hlasovým lektorem se vyplatila

Ale to Gábině nestačilo, chtěla víc. Rozhodla se tedy oslovit amerického hlasového lektora Kena Tamplina a nastoupila do Ken Tamplin Vocal Academy. Nejprve spolu komunikovali přes Skype, ale nakonec byl mistr z jejího výkonu tak nadšený, že ji pozval do Kalifornie a stali se z nich velcí přátelé. Dnes je Gábina dokonce tváří jeho akademie.

Díky kontaktům s Kenem měla start kariéry za hranicemi snazší než jiní. Dostala se totiž do kapely Trans-Siberian Orchestra, se kterou v roce 2016 absolvovala turné po západním pobřeží USA. Také se připomněla českým fanouškům, protože nás reprezentovala v soutěži Eurovize ve Stockholmu. Tam se dokonce probojovala do finále.

Kolovaly o ní drby, že randí s Cruisem

Když žila v USA, dokonce o ní kolovaly drby, že randí s hercem Tomem Cruisem. Objevily se totiž fotky, kde si spolu povídali na jedné akci.

„Nechodím s ním, škoda. Mluvila jsem s ním tak 10 minut. Bavili jsme se o Praze, protože tu točil Mission: Impossible. Je to velice příjemný člověk a strašně fajn chlap. Řekl mi, že mám super talent, to mi zalichotilo,“ vyjádřila se tehdy zpěvačka pro cnn.iprima.cz.

Nakonec ve Státech ale pohledná blondýnka přece jen nezůstala, ale ani domů se nevrátila. Útočiště našla v Londýně, kde žije dodnes. Své soukromí se střeží a novinářům o něm moc neříká. Nedávno si však na sociální sítě dala svůj londýnský byt. Fanoušci tak alespoň mohli vidět, jak zpěvačka žije. Jde o moderní netradiční bydlení, které odpovídá charakteru Gunčíkové.