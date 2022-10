Touhle dobou už měla být ve vysněné chalupě: Pártlová řeší zásadní problém

Zdroj: Profimedia

Minulý rok se Martina Pártlová pochlubila fanouškům tím, že si koupila chalupu. Domeček je v šíleném stavu, a tak je třeba pořádná rekonstrukce. Ta je ovšem v nedohlednu, jak sama zpěvačka přiznala.

Na chaloupce chce se svým partnerem a dcerkou Stellou trávit volný čas. Finální podobu vysněného domu svěřila Martina do rukou odborníků. Pro zpěvačku to není první zařizování, jeden luxusní dům už má.

Problémy s rekonstrukcí

Martina s rodinou žije už nyní v krásném domě, který je vybavený venkovním bazénem a vinným sklípkem. I přestože bydlí v perfektním prostředí, nemůže se dočkat, až vyjede na vysněnou chalupu. Jak to tak vypadá, nebude to ovšem jen tak. „Už to trvá skoro rok. Touhle dobou jsem si myslela, že už budeme skoro finišovat, a my jsme ještě ani nezačali. No, každej, kdo někdy rekonstruoval, ví, že to není žádná prdel. Ale dali jsme se na vojnu a musíme to dotáhnout do konce,“ postěžovala si fanouškům na svých sociálních sítích.

Neztrácí naději

To by ovšem nebyla Martina, aby k celé situaci nepřispěla s humornou poznámkou. „Trošku jsme změnili fejs chalupy a myslím, že je to ještě lepší, než jsme doufali. Zatím je to takový strašák na návsi, ale jednou to bude šlágr statek. Já tam teda tu krásu vidím,“ neztrácí na optimismu půvabná blondýnka. Fanouškům odkryla i to, jak bude interiér vypadat. Chalupu budou zdobit dřevěné trámy, velký krb, přiznané cihly na stěnách, bude to zkrátka velmi stylová záležitost.