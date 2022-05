Gábor Boráros a Monika Jákliová: Novou taktikou po skandálu je ticho po pěšině

Zdroj: Dominik Bakeš / CNC / Profimedia

Monika Jákliová nedávno šokovala své fanoušky prohlášením o nevěře svého partnera Gábora Borárose. Zápasník MMA si měl údajně užívat sex s cizí ženou, zatímco jeho snoubenka přiváděla na svět jejich dceru. Od té doby ale dvojice přestala problém ventilovat veřejně a k překvapení všech dělají, jako by žádná krize neproběhla.

Monika Jákliová před měsícem porodila Gáborovi Borárosovi dceru Zoru, rodinné štěstí ale nemělo dlouhé trvání.

Podle vyjádření čerstvé maminky měl MMA zápasník hledat štěstí v náruči jiné ženy a ke všemu v době, kdy byla hospitalizovaná v porodnici.

"Ani v nejhorším snu by se mi nezdálo, že se toto stane právě mně. Nikdo není bez chyby, ani já, ale tohle jsem si nezasloužila. Nechápu ani tu ženu, která měla náladu na muže, o kterém věděla, že jeho nevěsta je právě teď v nemocnici a přivádí na svět jejich společné dítě. Nechtěla jsem řešit náš soukromý život veřejně, ale nikdo mi takto nikdy neublížil," nebrala si Jákliová servítky. Boráros měl ale zcela odlišnou verzi příběhu.

Bydlíme spolu, vše je v pořádku

"Na takové pí*oviny já nereaguji, nečtu je a je mi jedno, co se kde psalo," odpověděl Gábor Boráros stroze na dotaz televize Nova a popřel, že by se mezi ním a jeho snoubenkou něco dělo.

„Všechno je v pořádku. Udělal jsem teď hodně věcí. Prodal jsem byt, stěhoval jsem se. Už bydlíme spolu, protože dříve jsem bydlel sám v bytě. Teď jsme všichni spolu v jednom domě. Teď už jsem po operaci kvůli zranění, co jsem si přivodil v Survivoru. Jsem zdravý a mohu pokračovat ve sportovní kariéře, což je pro mě nejdůležitější. Stejně jako moje dcera Zora. To je moje nejdůležitější láska. Budeme pokračovat ve všem, co jsem měl v plánu. Ještě musím dosáhnout hodně věcí. Zranění ani operace mě nemůže zastavit, protože jsem mnohem silnější a budu pokračovat. Budu bojovat a budu v kleci hodněkrát. Budu dlouho pokračovat jako bojovník a sportovec," snažil se zápasník vyvrátit vše, co předtím veřejně sdílela Jákliová.

Videa ze společného domečku

Po velikém skandálu najednou přestala Monika Jákliová svůj vztah s Gáborem Borárosem komentovat a fanoušci tápají, jak to spolu vlastně nyní rodiče měsíční Zorky mají.

Hvězda MMA pravidelně sdílí videa ze společného domu i dcery a vypadá to, že se mu podařilo obří průšvih nakonec vyžehlit.

Zda se nechal Boráros inspirovat u Karlose Vémoly, který problémy s Lelou Ceterovou řeší nákupy drahých darů, zůstává tajemstvím. Ať už použil bojovník jakýkoliv trik, evidentně vyšel. Jak dlouho ale vztah zatížený nevěrami vydrží do budoucna, zůstává ve hvězdách…