Gábor Boráros ze Survivoru prolomil mlčení, vyjádřil se k údajné nevěře

Monika Jákliová, partnerka slovenského MMA zápasníka, oznámila před pár dny na sociálních sítích, že jejich vztah je již minulostí a zároveň poprosila své sledující o respektování jejího soukromí. Gábor nyní prolomil mlčení a vyjádřil se k celé situaci také. Jejich výpovědi se však zcela liší.

Emotivní vyjádření

„Drazí moji přátelé. Ano, stalo se to, co jsem si nepřála ani v nejhorším snu. Opravdu si myslím, že každá žena si zaslouží být milovaná zejména v období, kdy dá život dítěti,“ naznačila Jákliová na svém Instagramu, že za koncem jejich vztahu stojí nevěra. „Gábor hledal svoje štěstí někde jinde. Už ho nedokážu vidět jako svého partnera, ale ani jako zodpovědného otce malé dcerky.“ Své sledující vyzvala k tomu, aby jí dali čas na vzpomatování. Od té chvíle se na svém profilu k situaci už nevyjadřovala. Ani Gábor celé kauze na svých sociálních sítích nevěnuje pozornost.

Neshody popírá

Nyní se MMA zápasník a účastník soutěže Survivor vyjádřil poprvé k údajnému rozchodu pro Novaplus. Všem lidem, kteří se o jejich životy zajímají, doporučuje, ať neřeší někoho, koho neznají. Má za sebou operaci a znovu trénuje, právě MMA kariéra je pro něj mimo jeho dceru Zoru to nejdůležitější. Vztah s Monikou je prý nyní lepší, a to hlavně z toho důvodu, že prodal svůj byt a nyní žijí společně jako rodina v jednom domě. Když byla ještě Monika a Zora v nemocnici, těšil se na to, až budou společně doma, nevěděl jaký to bude pocit. Teď už si společně s Monikou vychutnávají to, že je dcerka zatím velmi klidná a hodně spí, pozorují ji každé ráno a večer. Na otázku, zda je vše mezi nimi v pořádku, odpověděl jednoznačně. „Ano, Zora je zdravá, spinká a jsme spokojení, na všechno jsme připravení a máme z ní velkou radost.“