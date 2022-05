Gábor Boráros promluvil o přiznané nevěře, co bylo podle něj příčinou?

Zdroj: Martin Sekanina / CNC / Profimedia

Populární MMA zápasník a účastník reality show Survivor, Gábor Boráros, šel s pravdou ven o svém vztahu s Monikou Jákliovou. Jeho partnerka a matka jejich dcery Zory, Monika, se svěřila krátce po porodu svým sledujícím na Instagramu s tím, že jí byl Gábor nevěrný, ten nejprve dlouho mlčel, a pak dokonce i zatloukal.

Selhání

"Jako rodiče fungujeme nadále, ale teď hledám byt. Budu bydlet sám," přiznal pro super.cz. Neotálel a vůbec poprvé promluvil i o tom, jak často a zda byl své partnerce nevěrný. "Někdy ano, někdy ne," prozradil. "Já nikoho nehledal, byla to náhoda," netajil se svým selháním. Jejich příběh až moc připomíná průběh vztahu Karlose Vémoly a Lely Ceterové. Ti krátce po narození jejich druhého společného dítěte oznámili také rozchod, tenkrát se mělo jednat o údajnou nevěru ze strany Lely. Oba dva tvrdili, že rozchod je trvalý a není cesty zpět.

Dokonce se od sebe i odstěhovali. Lela bydlela i s dětmi u kamarádky a na Karlose podala trestní oznámení. Pár dní poté už bylo ovšem vše jinak, emoce vychladly a nyní zase společně zdobí společenské akce a své Instagramy. To Gábor je narozdíl od svého kolegy z MMA na vyjadření o konci vztahu opatrný. "Uvidíme, co bude v budoucnosti. Neplánovali jsme a neplánujeme nic. Když budu šťastný a spokojený, tak bude dobře." Jak sám prozradil, nemohl si zvyknout hlavně na společnou domácnost. S partnerkou Monikou žili až do narození dítěte odděleně.

Nový začátek

Kvůli zranění kolene odstoupil z reality show Survivor, kde byl pro mnohé diváky velkým favoritem. V posledních týdnech absolvoval operaci kolene, která měla urychlit návrat do sportovního světa. To se zatím nestalo. Volný čas tak může investovat do své prvorozené dcery Zory, která se narodila přesně na den jeho třicátých narozenin.

Záležet ovšem bude hlavně na jeho partnerce Monice. Ve svém vyjádření na Instagramu se svěřila fanouškům s tím, že ji prý měl Gábor podvádět i v době, kdy byla na porodním sále. "Ano, stalo se to, co jsem si nepřála ani v nejhorším snu. Opravdu si myslím, že každá žena si zaslouží být milovaná zejména v období, kdy dá život dítěti. Gábor hledal svoje štěstí někde jinde. Už ho nedokážu vidět jako svého partnera, ale ani jako zodpovědného otce malé dcerky." Podle Borárose ovšem fungují dobře, i přestože jsou rozbitá rodina.