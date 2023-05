Co se dělo po Výměně manželek: Otřesná podmínka Borárose vyvedla všechny z míry

Zdroj: TV Nova

Výměna manželek ukázala pravou tvář MMA zápasníka a účastníka reality show Survivor. Ten prokázal, že život s ním není žádná procházka růžovým sadem, musí být vždy vše po jeho a vyžaduje v domácnosti full servis. Největším šokem však pro náhradní manželku bylo, že jí nedovolil dotknout se jeho dcery, o kterou se měla v pořadu starat.

Včerejší Výměna manželek opět rozvířila vody veřejnosti, protože ukázala MMA zápasníka Gábora Borárose a jeho partnerku Moniku v reálném životě. Mnohým totiž při pohledu na rodinku nafoukaného účastníka loňské řady reality show Survivor zamrzl úsměv na rtech. Jejich idol je totiž dost zklamal.

Po dlouhé době se ve Výměně manželek měli diváci možnost podívat za hranice Česka. A navíc ne do ledajaké rodiny, ale do rodiny celebrity Gábora Borárose, který žije s influencerkou Monikou, devítiměsíční dcerou Zorkou a babičkou Majou na vesnici nedaleko maďarských hranic.

Gabor je na první dobrou velký macho, který si do ničeho nenechá mluvit a vždy musí být po jeho. Sám přiznává, že na kompromisy se u něj nehraje.

"Ona musí poslouchat, já jsem tady doma, a když nebude, tak to těch deset dní nevydržíme," spustí hned po odjezdu Moniky, která v autě pláče steskem po malé Zorce.

Monika se snažila zápasníkovi ukázat, co má doma za poklad

Monika působí jako velmi milá žena, která se bude v nové rodině snažit vše zvládnout a ukázat potetovanému bijci, že by si měl víc vážit toho, co má doma. Gábor se totiž doma moc nesnaží, chce všechno hned a podle jeho představ.

"Nevařím, protože když řeknu, že jídlo bude za půl hodiny, tak se odejde najíst do restaurace. Není totiž hned. Takže jsem to vzdala," prozrazuje blondýnka, která prý uklízí jejich nóbl byt s obrovskými šatnami přes týden a v sobotu jim chodí uklízečka. Domácnost tak překypuje čistotou, na rozdíl od druhé rodiny, která sice čítá sedm členů, z toho pět dětí, ale sama maminka v manuálu píše, že je pro ni čistota na prvním místě. Monika se nestačí divit.

"Tady běhají při jídle psi na stole, zbytky vylizují přímo z talíře a ona tady bude říkat něco o tom, jak je pro ni čistota na prvním místě. To je tak nechutné!" děsí se influencerka, která je z chlupatých stvoření dost vystresovaná a obává se, aby na ni v noci neskákali. Nakonec se její obavy vyplnily a pes její postel navštívil hned první noc, přičemž si ustlal přímo na křehké blondýnce. Kvůli její panice pak chudáci pejskové zůstali během natáčení většinu dne zavřeni v klecích.

Ani v druhé domácnosti vše nejede jak po másle. Náhradní maminka Renata je šokována, jak z Gáborova, tak z Moničina šatníku. Jejich domácnost jí přijde až moc luxusní, necítí se tam dobře. Zpočátku má i přesto dobrou náladu a na rozdíl od Gábora se snaží vtipkovat. Gábor bere náhradní manželku na jídlo do restaurace, jak je zvyklý každý den, ta nechápe, kde na to berou peníze, neustále se takto stravovat. Boráros navíc celý oběd telefonuje.

"Můj manžel takhle často na telefonu nevisí, kdyby to dělal, tak mu ho rozšlapu," zlobí se Renata, když sportovec neodloží sluchátko ani na chvíli.

Na začátku vztahu neměli Monika ani Gábor nic, začínali od nuly

Emotivní chvíle přijde, když se Monika svěří, že když se seznámila s Gáborem, nic neměli, ani auto, ani řidičák. Ona pracovala jako krupiérka v casinu a od odjel za prací do Rakouska. Vydržel tam prý pouhý týden, než zjistil, že na takovouto dřinu nemá, že raději bude makat na sobě a zápasit.

Náhradní maminka Renata se rozčílí, že jí nenechají sahat na malou Zorku. Nechápe, co je to za logiku. Jak by to asi mělo vypadat u nich, kdyby nenechala sahat na své děti. Navíc se začíná obávat, jak to u nich Monika asi zvládá, slyšela totiž, že upřednostňuje péči o sebe nad péčí o dítě.

Renata také nestačí zírat, jak se o sebe neumí Gábor postarat. Všude nechává nepořádek a nic doma nedělá. Naporoučí si kakao, vajíčka a pošle náhradní manželku pro mléko. To by rázná matka pěti dětí u manžela v běžném životě nezvládla.

"To je katastrofa! Já se divím, že se vůbec sám vykaká a vyčůrá," komentuje chování rázného chlapíka.

Influencerka nezvládne stesk po dcerce a Výměnu předčasně ukončí

Monika je na druhou stranu v náhradní rodině velmi tichá, něžná a jemná. Rodina ji má ráda a pomáhá jí. Především pak nejstarší dcera Maruška, kterou si influencerka nemůže vynachválit. Bohužel je ale nějaký ten den nucena zůstat doma i bez pomocnice a problém je hned na světě. Monika musí uklidit ptačí exkrementy, což ji úplně položí.

U změny pravidel Monika prohlásí, že chce Výměnu manželek ukončit, protože se jí stýská po dceři. Gábor má radost a poslední den s Renatou zakončí skvělým výletem do Maďarska. Monika zase vezme nejstarší dceru Marušku na nákupy. Jí i jejím sourozencům nakoupí tolik oblečení, že to náhradního manžela Pavla až rozpláče.

Mezi osmi očima Monika náhradní rodinu a především Marušku pochválí. Přizná, že jí vadili psi a že byli zavřeni v klecích. To Renatu rozčílí a vyčte Monice, že ona zase nemohla sahat na její dítě. K tomu se Monika vyjádří, že to byla podmínka, jinak že by do Výměny nešla. Gábor se zase vyjádřil, že je nervózní, když na malou sahá někdo cizí a že Renatě nedůvěřuje, proto nesmí na Zorku sahat. Na konci si oprsklý Boráros neodpustí poznámku, že se Renata zdá být nějaká nervózní a manžel Pavel se k němu přidá. Renata div neexploduje, ale nakonec situaci celkem ustojí. Rodiny se nakonec rozchází v ne příliš přátelském duchu a je na první pohled jisté, že už k sobě na dovolené jezdit určitě nebudou.