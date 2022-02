Neodbytný výkal: Gábor ze Survivora prozradil, čeho se Zástěra nemohl zbavit

Zdroj: TV NOVA

Celosvětově oblíbená soutěž Survivor má za sebou už několik dílů, tudíž se začínají charaktery soutěžících čím dál tím více dostávat na povrch. Po prohře neudržel na uzdě emoce drsňák Gábor, který začal okolo sebe ničit vše, co mu přišlo pod ruku. Poté, co ze soutěže odešel kvůli zdravotním problémům, najednou rozdává úsměvy a vypráví pozoruhodné historky.

Jak o sobě Gábor říká, neumí prohrávat, což se ukázalo po prohře kmene Mao, kdy dostal bijec doslova amok a rozsekal kolem sebe vše, co mu přišlo pod ruku.

"Gábor už to má minimálně za tisíc euro," nechal se slyšet moderátor Ondřej Novotný poté, co Slovák doběsnil. Nepomohla ani omluva, že se na něm kromě smutku z prohry podepsal i hlad. Cenu za rekvizity, ve kterých byly schované drahé mikrofony, bude muset tak jako tak zaplatit.

Nemohl vystát Veroniku a prohry v soutěžích

Škoda, kterou způsobil, mu byla evidentně úplně jedno a svou špatnou náladu rozséval po kmeni dál. Své o tom ví soutěžící Veronika Havlik, čtrnáctinásobná šampionka v karate, která Gábora neskutečně vytáčela. Myslí si o ní, že je slabá, užvaněná a ještě hloupá.

"Veronika neustále plácá samé hovadiny. To, co říká, nemá hlavu ani patu. Nechci ji poslouchat už ani chvíli," svěřil se Boráros svým kolegům.

Veronika se mu dokonce snažila omluvit, ale nepomohlo to, Gábor na ni názor nezměnil. Pak ale Veronika vyhrála soutěž o imunitu a nálada se začala zlepšovat a i ona se konečně cítila zase právoplatným členem týmu a silnou ženou, která má co ukázat.

Potopil Zástěru?

Po skončení v soutěži kvůli zdravotním problémům se mu nálada zlepšila natolik, že vypráví jednu veselou historku za druhou. V pořadu Survivor Extra dokonce popsal, jak Tomáše Zástěru pronásledoval exkrement.

"Vykonávat potřebu jsme chodili všichni do lesa, ale Tomáš Zástěra mi vysvětlil, že šel do moře, tam udělal velkou potřebu. Přišel za mnou a říkal mi: když jsem šel ven, tak mě to h*vno nahánělo," smál se Gábor. "Tak za mnou běžel. Představ si, že jdeš z moře a za tebou se to plaví…" Zástěra mu to jen tak nezapomene.