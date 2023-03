Gábina a Pítr objasnili rozchod: Máme za sebou asi jednu z největších zkoušek

Zdroj: Profimedia

Fanoušci párečku z reality show Gabriele Gašpárové a Petru Havránkovi se konečně dočkali vyjádření ohledně jejich údajného rozchodu. Krásná brunetka se ozvala sledujícím na sociální síti a objasnila, jak to vlastně je mezi ní a Pítrem po náročné zkoušce v podobě odloučení.

Petr Havránek si svým působením v reality show Survivor pořádně zavařil u své přítelkyně Gabriely Gašpárové. Na ostrově totiž s Pítrem soutěžila jeho expartnerka Andrea Bezděková a začalo se šuškat, zda se náhodou tahle dvojka znovu nesblížila.

Když se pak po návratu Havránka do Čech neobjevila jediná společná fotografie s Gašpárovou, naplno se rozjely spekulace o rozchodu. Nyní se ale dvojice konečně ozvala s vyjádřením.

"Velké vyjádření je tady! Jsme spolu. Máme za sebou asi jednu z největších zkoušek. Nebylo to lehké, ale o to víc si teď jeden druhého užíváme, a i proto se vám ozýváme až nyní," ukončila silikonem vylepšená kráska všechny klevety ohledně jejího vztahu s Pítrem. Ten ihned také přispěchal s vlastním vysvětlením své delší absence na sociální síti.

Chtěl jsem veškerý čas trávit jen s Gábi

"Se nám tu rozmohl takový nešvar. Jelikož se začínají šířit konspirační teorie a další spekulace o našem rozchodu, je třeba zasáhnout a říct, že nic takového jsme neměli ani nemáme v plánu. Důvod, proč nejsem aktuálně tolik aktivní, je jediný - měsíc a půl jsem byl v džungli. Takže po návratu jsem chtěl veškerý čas trávit jen s Gábi bez sociálních sítí a užívat si to, že jsme zase spolu. To co se dělo nebylo ani pro jednoho z nás jednoduchý, ale na našem vztahu to nic nemění," objasnil Petr Havránek.

Partneři se navíc poprvé od Pítrova návratu ukázali ve společnosti, konkrétně dorazili na premiéru filmu Buď chlap!, kde rozdávali úsměvy na všechny strany.

"První dny jsme si užívali, vůbec jsme neřešili okolí, protože se milujeme a jsme hodně rádi, že jsme zase spolu. Probírali jsme ty věci a zjistili jsme, že ne všechno bylo tak, jak to bylo publikované, a že to přežijeme," sdělila Gabriela Expresu.

"Myslím si, že máme dost neobyčejný vztah. Doufám ale, že všechny zkoušky už máme za sebou," dodala Gašpárová optimisticky. Vypadá to tedy, že žádná krize se nekoná a Pítr si chtěl po dlouhém pobytu na ostrově naplno užít svou lásku bez telefonu v ruce, což je celkem pochopitelné.

Hrdličky si naplno užívají každou společnou chvilku