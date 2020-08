Gábina Koukalová se pořádně odvázala: Erotická provokace!

Gabriela Koukalová se ke krizi s manželem Petrem Koukalem nijak nevyjadřuje. Na sociálních sítích se s ní ale objevil několik měsíců dozadu, takže je jasné, že spolu příliš času netráví. Bez něho se krásná sportovkyně chová jako utržená ze řetězu. Naposledy zveřejnila snímek se svým sexy zadečkem. Že by chtěla někoho ulovit?

Touží po ní takřka každý muž. Důvod je prostý. Je prostě krásná, i když občas působí lehce těkavým dojmem. Může jí to být ale k dobru, jelikož pánové pak mají pocit, že ji musí ochraňovat. Svého času měl takový pocit i její manžel Petr Koukal.

Ten po jejím boku však zřejmě už nestojí. Na sociální síti se u Gábiny objevil naposledy v loni v listopadu a od té doby už nebyl ani na jedné fotografii. Bývalá biatlonistka se o něm sem tam zmíní, ale všem je jasné, že se jedná o kamufláž.

I vrabci na střeše už si cvrlikali, že jim to neklape. Jejich vztahu neprospěla ani Gábinina účast loni ve StarDance, kde se seznámila s tanečním partnerem Martinem Prágrem. Od té doby jen vyvracela, že by s ním něco měla a hlásala, jak moc miluje svého manžela.

Svádí Koukalová ostatní muže?

Následně se na jejím Instagramu úplně přestal objevovat. „Sice prší, ale aby příroda mohla vzkvétat, musí se zalévat. Platí to i o lidech,“ napsala u jednoho ze svých snímků a jasně tak naznačila, že vše zalité sluncem rozhodně nebylo.

To ostatně potvrdila i svým nejnovějším sexy snímkem, kde fanouškům ukázala v odrazu brýlí svůj zadeček v plavkách. „Konečně pořádný léto! Hurá do plavek,“ zněl status o fotky. Skoro to působí, jako kdyby chtěla ulovit nějakého nového muže.

S Koukalem to asi nebude jednoduché. Ostatně to nedávno v rámci projektu Bez frází prozradila moderátorka Lucie Šilhánová, která s ním několik let žila. Sice v psaném příběhu nezmínila jeho celé jméno, ale o jejich dřívějším vztahu se ví.

Podle jeho bývalky je Koukal jen sprostým manipulátorem

Koukal s ní dle jejích slov jen manipuloval a podváděl ji s kde kým. Dokonce i s její kadeřnicí. „Bral si ji dokonce k nám domů. Neměl potřebu si ani zaplatit hodinový hotel nebo penzion a já chtěla zvracet ještě dlouho poté, když jsem si představila, co se u nás doma muselo dít. Ta holka se do něj zamilovala, takže mi nakonec sama o všem řekla. Došlo mi, že zdaleka nebyla jediná,“ vyprávěla Šilhánová.

Po rozchodu se nechtěl smířit s tím, že je konec. „Párkrát přišla sebemrskačská zpráva o tom, jak obdivuje lidi, jako jsem já, kteří ostatním neubližují a můžou se na sebe každý den podívat do zrcadla,“ popisovala Šilhánová jeho vyděračské praktiky.

„Hodně hrál na city, ve finále byl přitom spokojený a jen se mnou manipuloval. Zatímco se litoval, mě dostal do stavu, kdy jsem sama musela vyhledat odbornou pomoc,“ přiznala moderátorka. Koukalová dělá, že spolu s Koukalem pořád jsou, ale skutečnost je zřejmě jiná. Je otázkou, zda s takovým člověkem jde vůbec být.