Sexy galerie Gabriely Koukalové: Tahle holka nezná stud!

Poté, co Gabriela Koukalová opustila prostředí biatlonových závodů, se pěkně odvázala. Na Instagram dává jednu sexy fotku za druhou a muži z ní nemohou usnout. Ještě donedávna z ní nemohl usnout také manžel Petr Koukal, se kterým ale už zřejmě čas netráví.

První, co člověka napadne je, že Gábina prostě loví nové maso. A taky, že zřejmě loví. Jinak by se jistě tolik nesvlékala. Pravda, snímky nezveřejňuje vyloženě lascivní, ale jako jeptiška na nich rozhodně nevypadá. Její božské tělo by bral nejeden muž.

Naposledy se ukázala v sexy žlutých plavečkách. „Co by to bylo za dovču bez hezkých fotek. Dřív jsem na takový focení moc nebyla, ale věci a časy se mění . Po třicítce jsem si začala připadat tak nějak ještě víc žensky než kdykoli předtím a jsem na to pyšná. Tenhle věk si prostě užívám,“ píše na svém Instagramu Koukalová, která je nyní asi single.

S manželem Petrem Koukalem se ve společnosti neukázala hezky dlouho a veřejnost spekuluje o tom, že už spolu ani nejsou. To však ani jeden z nich nepotvrdil. „Oni nemají pocit, že o tom musí informovat celý národ. Je to i z Gábininy hlavy a Petr ji respektuje,“ uvedl zdroj webu expres.cz.

Koukalová s Koukalem stále mlží

„Petr do toho vztahu dal všechno. Nejen ke Gábině, ale i k jejím rodičům se choval s úctou a byl vždy nápomocný. Kdykoliv by všem přispěchal na pomoc a na tom se nic nezměnilo ani teď,“ dodal.

Gábina nikdy neřekla, že je sama, ale nepřímo to říká svými emočními výlevy na sociální síti. „Častokrát jsem si ve svém životě přála jen tak uletět před vším, co mě trápilo. Věřte nebo ne, za poslední roky jsem dostala tolikrát od života za uši, že už jsem někdy ani nevěřila v pozitivnější chvíle,“ svěřila se fanouškům.

„Zabývala jsem se tím, co jsem v minulosti mohla udělat líp a neuvědomovala si, že se tím připravuji o přítomnost. Od dob kdy jsem závodila až po dnešní úsměvy jsem musela ujít kus cesty. Cesty, která nebyla easy, ale jsem za ní o to víc vděčná,“ zpovídá se Gábina.

S její postavičkou má jistě spousty ctitelů

„Život je jedno velké poznání, díky kterému se můžeme stále posouvat. Každý den být lepší než jsme byli včera. To je přeci velká motivace, nebo ne? Víte jak to je. Člověk musí jít štěstí naproti. Já se rozhodla běžet! A co vy?“ táže se ostatních.

Nikdo nepochybuje o tom, že si Gábina rychle někoho najde. Vrabci na střeše si cvrlikali, že měla něco se svým tanečním partnerem Martinem Prágrem, když soutěžila v televizním pořadu StarDance. Zda je to pravda, nikdo neví.