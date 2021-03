Petr Koukal a podivný prodej domu: Chtěl se vyhnout společnému jmění manželů?

Zdroj: Profimedia

Gabriela Koukalová a Petr Koukal začali porozvodový boj o majetek. Bývalá biatlonistka nařkla svého ex z krádeže financí a to není zdaleka vše. Sportovec si prý pořídil dům, který údajně záměrně zapsal do katastru až po rozvodu, čímž se prý vyhnul zařazení nemovitosti do společného jmění manželů.