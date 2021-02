Poklidný rozvod? To sotva! Gabriela Koukalová přiznala, z čeho je zklamaná

Doufala, že se s bývalým manželem rozvede v klidu a míru, to se ale přepočítala. Bývala biatlonistka a Gabriela Koukalová bude asi koukat. S badmintonistou Petrem Koukalem ji totiž čeká boj o majetek.

Krásná moderátorka primáckého pořadu ShowTime Gabriela Koukalová se v nedávné době pochlubila novým partnerem a vypadala velmi šťastně. Tehdy totiž ještě doufala i v poklidný rozvod se svým bývalým manželem Petrem Koukalem.

Pohodu vystřídalo zklamání

Přestože se cesty Gábiny Koukalové a jejího bývalého manžela začaly rozcházet, rozpad jejich vztahu se obešel bez větších komplikací a vše nasvědčovalo tomu, že se v podobném duchu ponese i jejich rozvodové řízení. Vše je ale docela jinak. „Čím delší čas uplynul od rozvodu, jsem do jisté míry víc a víc zklamaná. Pořád jsem věřila tomu, že se dokážeme domluvit jako dospělí lidí, ale teď z toho nemám ten pocit,” nechala se kráska slyšet podle deníku Aha! pro server super.cz

„Je mi to až nepříjemné v tom, že jsou zpochybňovány moje sportovní úspěchy, ocenění a dospělo to do takové fáze, že si prostě oba dva musíme brát právního zástupce,” pokračovala ještě s tím, že spor se netýká jen rozpadu manželství a dělení majetku, ale i její sportovní kariéry.

Otevřela oči

Dle svých slov Gabriela věřila v něco, co se již od počátku vůbec nemělo stát. Okolí se jí dlouho snažilo naznačit, že by měla z očí sundat růžové brýle a na celou situace se podívat nezatřeným zrakem. „Je to pro mě cenná zkušenost, jsem teď bohatší o spoustu zkušeností a věřím, že mě to hodně posílilo. Mrzí mě, že musím dát mnoha lidem kolem sebe za pravdu, a dneska si uvědomuju, jak jsem měla dlouhou dobu zavřené oči,” svěřila se ještě moderátorka, pro kterou je podstatné, že si po peripetiích bude moci konečně zase užívat života.

Nový partner

Jen před několika málo týdny Gabriela Koukalová představila svého nového přítele, vedle kterého září štěstím. „Jmenuje se Miloš a je to člověk, který spoustu let pracoval v gastronomii,” řekla v krátkosti základní informace podle iDNES v pořadu ShowTime.

„Mám pocit, že je to jeden z lidí v mém okolí, kteří umí dobře naslouchat. Je velmi pozorný a strašně dobře vaří. A já miluju jídlo. Tím si mě hodně dostal, to mu nahrálo plusové body. Je to ten typ muže, který mě respektuje se všemi chybami, s tím, jaká jsem, což je obrovsky osvobozující,” vychvalovala ještě svou novou lásku. Snad bude tedy její nová životní kapitola jen zalítá sluncem!