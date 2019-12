Koukalová chce naučit manžela tancovat. Na kurzy ho vezme k údajnému milenci!

To, že se mají rádi, přiznali v živém streamu StarDance oba. Taneční dvojice Gabriela Koukalová a Martin Prágr si prostě sedla. Spekulovalo se, že biatlonistka a tanečník spolu mají tajný poměr. Nahrával tomu i fakt, že manžel Koukalové, Petr Koukal, chodil jen na generálky a živé vstupy se klidně nechal ujít. Podle Koukalové v tom není žárlivost, ale něco jiného.

„Tanec nemá rád. Já už chci tři roky manžela přemluvit, abychom šli do tanečního kurzu a tančili spolu, ale zatím se nezdařilo. Je to dobrý tip na vánoční dárek. Z toho by se nemusel vykrucovat. Martin provozuje kurzy, tak mu můžu koupit třeba poukázku a pak tam společně zajedeme. Můj manžel už několik nabídek do StarDance dostal, ale nechtěl,“ prozradila Gábina, pro kterou byla StarDance velmi zajímavou zkušeností.