Sexy fotky Gabriely Koukalové: Tahle holka nezná stud!

Poté, co Gabriela Koukalová opustila prostředí biatlonových závodů, se pěkně odvázala. Na Instagram dává jednu sexy fotku za druhou a muži z ní nemohou usnout. Ještě donedávna z ní nemohl usnout také manžel Petr Koukal, se kterým ale už zřejmě čas netráví.

První, co člověka napadne je, že Gábina prostě loví nové maso. A taky, že zřejmě loví. Jinak by se jistě tolik nesvlékala. Pravda, snímky nezveřejňuje vyloženě lascivní, ale jako jeptiška na nich rozhodně nevypadá. Její božské tělo by bral nejeden muž.

Naposledy se ukázala v sexy žlutých plavečkách. „Co by to bylo za dovču bez hezkých fotek. Dřív jsem na takový focení moc nebyla, ale věci a časy se mění . Po třicítce jsem si začala připadat tak nějak ještě víc žensky než kdykoli předtím a jsem na to pyšná. Tenhle věk si prostě užívám,“ píše na svém Instagramu Koukalová, která je nyní asi single.

S manželem Petrem Koukalem se ve společnosti neukázala hezky dlouho a veřejnost už zná důvod - rozvod je za dveřmi!

Koukal už je minulostí

"Milí přátelé, ráda bych Vám něco sdělila. Občas se stane, že se společná cesta dvou lidí rozdělí, a pak je načase pokračovat cestou jinou, vlastní. To je nyní i náš případ, můj a Petrův. Jako partneři jsme se rozešli již před několika měsíci a žádost o rozvod je tak „pouze“ formálním krokem," sdělila Koukalová svým fanouškům před nějakým časem informaci, kterou stejně nejspíš všichni již tušili.

"Ukázalo se, že naše představy o partnerském životě jsou odlišné. Možná jsme to pochopili až pozdě právě proto, že jsme na začátku našeho vztahu kvůli náročnému sportovnímu programu nesdíleli stejnou domácnost a netrávili spolu tolik času. Věřím, že si ze společného času, přeci jenom šest let není krátká doba, neseme nejen důležitou životní zkušenost, ale především mnoho pozitivních zážitků a pěkných chvil," dodala biatlonistka s tím, že doufá, že budou mít s manželem přátelské vztahy!

S její postavičkou má jistě spousty ctitelů

„Život je jedno velké poznání, díky kterému se můžeme stále posouvat. Každý den být lepší než jsme byli včera. To je přeci velká motivace, nebo ne? Víte jak to je. Člověk musí jít štěstí naproti. Já se rozhodla běžet! A co vy?“ táže se ostatních.

Nikdo nepochybuje o tom, že si Gábina rychle někoho najde. Vrabci na střeše si cvrlikali, že měla něco se svým tanečním partnerem Martinem Prágrem, když soutěžila v televizním pořadu StarDance. Zda je to pravda, nikdo neví.