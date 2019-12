Koukalová o údajném milenci: Mám pocit, že ho znám dlouho, měla jsem štěstí!

Nebyla by rozhodně první komu se po nástupu do StarDance rozpadl vztah. Gabriela Koukalová ale tvrdí, že na jejím manželství s Petrem Koukalem to nic nezměnilo. Přesto se šušká, že k sobě mají s tanečníkem Martinem Prágrem více než blízko. Kdy už půjdou s pravdou ven?