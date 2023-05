Gabriela Lašková vyzradila smutné tajemství: V patnácti letech si sáhla na dno

Zdroj: Martin Hykl / CNC / Profimedia

Než se Gabriela Lašková stala moderátorkou, namísto televizní obrazovky zářila na modelingovém mole. Kariéře modelky se věnovala několik dlouhých let. Že by ale za každou cenu šlo o období, které bylo po všech stránkách radostné, se říct nedá. Až po letech moderátorka přiznala, že si zahrávala s poruchou příjmu potravy.

Přestože se možná na první pohled může zdát práce ve světě modelingu jako procházka růžovou zahradou, je tomu přesně naopak. Své o tom ví i Gabriela Lašková, která v něm léta působila. Navzdory tomu, že byla vždy velmi štíhlá, jí někteří tvrdili, že by pro úspěšnou kariéru měla shodit ještě několik kilogramů. To nakonec vyústilo v ty nejhorší praktiky.

Hazard se zdravím

O svých nepříjemných zkušenostech se Gabriela Lašková rozpovídala pro Aha!. „Když jsem vstoupila do modelingu, slýchala jsem, že bych měla zhubnout. Když je vám patnáct let, neumíte si s tím vůbec poradit,” svěřila se kráska, která se už několik let věnuje moderování.

Aby vyhověla všem, kteří jí radili zhubnout, snažila se shodit několik kilo různými způsoby. A když zrovna cvičení a různé diety nezabíraly, zašla kráska ještě dál. „Občas jsem se uchýlila i k těm nejméně zdravým formám hubnutí, jako bylo zvracení nebo hladovění,” prozradila, jak se chtěla přiblížit k dokonalosti.

Spousta dívek

Zatímco Gabriele Laškové se ale podařilo roztáčející se kolo včas zastavit, jiné modelky takové štěstí neměly a poruchy příjmu potravy se u nich naplno rozvinuly. Jednou z nich byla i Eliška Bučková, která jistý čas bojovala s anorexií. „O mé anorexii nevěděl nikdo. Všichni to tak nějak tušili, nevěděla jsem to hlavně ani já,” nechala se před lety modelka slyšet pro iDNES.

Poruchy příjmu potravy ovšem nejsou běžné bohužel jen mezi modelkami, ale také mezi sportovkyněmi. O tom se ve své knize s názvem Jiná rozepsala Gabriela Soukalová. Ta uvedla, že v nejhorším období zvracela až osmkrát denně.